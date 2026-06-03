Deolane Bezerra é presa por ligação com lavagem de dinheiro do PCC; áudios revelam ameaças

A influenciadora Deolane Bezerra foi presa na Operação Vérnix por suposta ligação com esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Áudios mostram ela ameaçando ex-funcionária por suposto furto de R$ 80 mil.

A influenciadora digital Deolane Bezerra dos Santos foi presa no dia 21 de maio durante a Operação Vérnix , deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo.

A investigação aponta que ela mantém relações estreitas com um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), utilizando uma transportadora fantasma para ocultar ativos do tráfico internacional de drogas. Deolane nega qualquer vínculo com o crime organizado, afirmando: Eu não sou bandida.

No entanto, áudios obtidos pela polícia revelam uma faceta agressiva e ameaçadora da influenciadora, que teria pressionado uma ex-funcionária, Denise Rosane Bastos, para devolver R$ 80 mil em dinheiro vivo que supostamente teria sido furtado de seu filho Kayky. Segundo a denúncia, Denise trabalhou como diarista na casa de Deolane desde 2021 e, em novembro de 2024, teria levado uma sacola com o dinheiro do quarto de Kayky.

Ela nega o furto e afirma que passou a receber ligações com ameaças de morte e exigências de devolução. Em uma das gravações, Deolane diz: Devolve o dinheiro do meu filho e segue a sua vida porque senão... você me aguarde. Em outro áudio, ela acusa Denise de ter passagem por roubo e de já ter furtado brinquedos e feito notas de mercado infladas.

A polícia também recuperou imagens de Denise saindo do prédio com uma sacola estufada, o que reforçou as suspeitas. No entanto, a origem do dinheiro, que era mantido em espécie no apartamento, permanece desconhecida oficialmente. A Operação Vérnix também aponta que Deolane atuava como elo entre o PCC e empresas de fachada para lavagem de dinheiro. O líder máximo da facção, Marcos Camacho, o Marcola, e seu irmão Alejandro Júnior seriam os principais beneficiários.

A influenciadora foi indiciada por lavagem de dinheiro e organização criminosa no dia 29 de maio, e encontra-se presa na Penitenciária de Tupi Paulista, a mais de 600 km da capital. Os áudios e as provas colhidas indicam que ela não apenas conhecia os membros do PCC, como também utilizava de violência psicológica para coagir desafetos. A defesa de Deolane alega que as acusações são infundadas e que ela é vítima de uma perseguição.

O caso segue sob investigação, com novas diligências sendo realizadas para rastrear o fluxo financeiro e as conexões da influenciadora com o crime organizado





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