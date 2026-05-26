Deolane Bezerra apresenta mansão de luxo em condomínio fechado de São Paulo

A influenciadora Deolane Bezerra fez um tour completo pela sua nova residência, destacando a arquitetura com elevador, decoração em tons claros, closet estilo "cristaleira", áreas de lazer com piscina, churrasqueira e academia, além das suítes para os filhos.
Deolane Bezerra , advogada e influenciadora digital conhecida pelos seus conteúdos de moda e lifestyle, compartilhou nas redes sociais um tour detalhado da nova residência que acabou de adquirir em um condomínio fechado na zona sul de São Paulo.
O imóvel, que tem quatro pavimentos e até elevador interno, foi apresentado em um vídeo de quase dez minutos, no qual a influenciadora conduz os seguidores por cada ambiente, destacando os principais detalhes de arquitetura, decoração e uso funcional. Desde a chegada ao hall de entrada, a proposta de design é marcada por uma paleta de tons claros - brancos, beges e cinzas suaves - que criam uma atmosfera clean e ao mesmo tempo sofisticada, permitindo que as obras de arte contemporâneas, distribuídas nos corredores, ganhem destaque como pontos de interesse visual.
A sala de estar, ampla e iluminada, conta com um sofá modular de grandes dimensões, mesa de centro em mármore e um painel de TV embutido, enquanto a cozinha aberta apresenta eletrodomésticos de alto padrão, bancada em pedra natural e um espaço gourmet integrado à área externa, pensada para receber convidados em eventos íntimos ou festas maiores. No andar superior, Deolane mostra a suíte master, que se destaca por um closet de dimensões generosas, capaz de abrigar não só roupas, mas também uma coleção de bolsas que a influenciadora organiza em uma estrutura tipo "cristaleira", conferindo um toque de museu ao espaço.
O quarto conta ainda com um banheiro revestido em mármore, ducha de efeito chuva e uma vista panorâmica para o verde do condomínio. As suítes destinadas aos filhos, Valentina e Caíque, seguem a mesma linguagem de cores neutras, garantindo uma identidade visual coesa em toda a casa. Cada uma delas possui seu próprio banheiro privativo, armários embutidos e áreas de estudo, projetadas para oferecer conforto e privacidade aos pequenos.
A parte de lazer do empreendimento é outro ponto alto do tour. No térreo externo, há uma piscina de borda infinita rodeada por um deck de madeira, que se conecta a uma área gourmet completa com churrasqueira, fogão à lenha e bancada para preparo de drinks, tudo pensado para otimizar a convivência familiar e entre amigos.
No subsolo, Deolane revelou uma academia totalmente equipada, com esteiras, bicicletas ergométricas, pesos livres e espaço para aulas de pilates, além de uma sala de TV reservada, onde um sofá gigante e sistemas de som surround proporcionam maratonas de séries e filmes em alto estilo. O tour finaliza com a influenciadora agradecendo o apoio dos seguidores e ressaltando que a nova casa será não apenas um refúgio pessoal, mas também um cenário para novos conteúdos digitais, reforçando sua marca pessoal dentro do universo das redes sociais
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