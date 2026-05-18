Denise Rocha: Sucesso na monetização de conteúdo adulto se deve mais à conexão do que à exposição

Denise Rocha, conhecida por seus participares em programas como 'Furacão da CPI' e 'A Fazenda', agora se destaca entre nomes de destaque na plataforma de monetização de conteúdo Brazilian Privacy. Denise Rocha acredita que o sucesso nessa ocasião está intimamente ligado à conexão com seus seguidores e não apenas à exposição visual.

Conhecida nacionalmente como ‘Furacão da CPI’ e participante de ‘ A Fazenda ’ em 2013, Denise Rocha encontrou nas plataformas de conteúdo adulto uma nova vitrine profissional.

Hoje entre os nomes de maior destaque da Privacy — uma plataforma brasileira de monetização de conteúdo —, ela afirma que o sucesso nesse mercado vai além da exposição e passa, principalmente, pela criação de vínculo com os seguidores. Segundo Denise, o comportamento do público mudou nos últimos anos e passou a valorizar experiências mais personalizadas e interativas.

‘Hoje em dia é muita imagem, muita exposição… mas pouca conexão real. Para alcançar sucesso, não basta mostrar algo, é sobre o que você faz a pessoa sentir. Às vezes, um gesto ou uma aproximação gera mais expectativa do que algo explícito. Existe uma construção ali’, explica





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