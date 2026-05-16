Denúncia de esquema de desvio de recursos fiscais estaduais

Os denunciados atuaram em um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais, com o auxílio de funcionários públicos que burlavam o sistema de créditos tributários devidos ao pagamento do ICMS. A empresa havia pago muito mais imposto do que de fato e teria um volume de créditos muito maior a receber.

Os denunciados atuaram em um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais , com o auxílio de funcionários públicos que burlavam o sistema de créditos tributários devidos ao pagamento do ICMS .

A empresa havia pago muito mais imposto do que de fato e teria um volume de créditos muito maior a receber. Os valores eram pagos por meio de contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária e, posteriormente, ocultados em operações de lavagem de dinheiro, segundo denúncia do MPSP. Entre os acusados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, assim como auditores fiscais de rendas do estado de São Paulo, informou o Ministério Público, em nota.

De acordo com o núcleo que investigou as fraudes no Ministério Público, houve transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas ligadas ao núcleo financeiro do grupo, além de movimentações societárias bilionárias utilizadas para dificultar o rastreamento dos recursos. A ação sobre monitoramento de jornalistas e deputados prevaleceu e o STF rejeitou a ação, segundo informações do site do STF





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