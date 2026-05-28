Denúncia da PGR acusa lobista e ex‑termos do STJ de comercialização de sentenças

A Procuradoria Geral da República denuncia autarquia e ex‑servidores do STJ, apontando um esquema de venda de minutas judiciais, lavagem de dinheiro, e interferência nos processos. Investigação continua e o caso passará para julgamento no STF.

Na manhã desta quinta-feira, 28 de maio, a Procuradoria‑Geral da República ( PGR ) apresentou uma denúncia formal que envolve um influente lobista e dois ex‑servidores do Superior Tribunal de Justiça ( STJ ).

O escândalo gira em torno de alegações de venda de sentenças judiciais, donde advoga que o esquema funcionava por meio da comercialização de minutas de decisões e de informações privilegiadas sobre processos em andamento. Indícios coletados por interceptações telemáticas apontavam que, em determinados casos, a corporação cobrava elevate valores - já chegando a 50 mil reais - por cada decisão, o que ocorria antes mesmo da publicação oficial pelo tribunal.

Em alguns boletins, o texto final exposto pelo STJ se revelava idêntico ao modelo negociado, confirmando a divulgação precoce. Segundo o relato entregue à PGR, o esquema não demonstrou a participação de ministros do STJ até o presente momento. O Ministério da Justiça, entretanto, está investigando as supostas ligações entre os ex‑funcionários, o lobista e a sua organização criminosa, ainda que ninguém do Judiciário tenha sido formalmente acusado até agora.

A denúncia destaca que o grupo atuou como advogado em processos que já haviam sido pré‑negociados, além de mencionar a contribuição de um ex‑chefe de gabinete mencionado na demanda, com funções de interferência na tramitação e distribuição de processos para acomodar os interesses do grupo. Ainda segundo o documento, três empresas estão envolvidas em um complexo esquema de lavagem de dinheiro e distribuição de propina.

A Marvan Logísticas e Transportes Ltda, sem estrutura operacional, teria recebido 4 milhões de reais da Florais Transportes, empresa de Andreon Gonçalves, e funcionou como fachada para ocultar a origem ilícita. A PGR indica três operadores financeiros, responsáveis por transferências em espécie e por viabilizar repasses aos servidores acusados, dificultando o rastreamento. Um dos envolvidos teria movimentado 2,85 milhões de reais sacados em quantias padronizadas.

Outra figura teria sido beneficiária final das decisões negociadas, recebendo 7,42 milhões de reais, dos quais mais de setenta percentuais foram entregues em espécie. Aos acusados cabe a comprovação de supostas irregularidades por meio de material de origem criminosa e fraudulentidade. Enquanto isso, o Ministério Público Federal (MPF) retarda ações investigativas. De acordo com o parecer da PGR, o relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, deverá convocar as defesas para apresentarem suas respostas.

Após o prazo, o ministro levará a questão ao julgamento na Primeira Turma do STF, onde se decidirá sobre a manutenção, afastamento ou eventual condenação dos suspeitos. A investigação revela um escopo complexo que abrange desvios financeiros, transferência de recursos ilícitos e supena interferência nos processos judiciais. O caso ainda aguarda a concretização de medidas penais e judiciais e seguirá de perto pela imprensa e pela sociedade.





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