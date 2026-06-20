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Demolição do 'resort' do Peixão: veja a cronologia da interferência política que adiou a operação por mais de um ano

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Demolição do 'resort' do Peixão: veja a cronologia da interferência política que adiou a operação por mais de um ano
Terceiro Comando PuroDemoliçãoInterferência Política
📆6/20/2026 8:53 AM
📰jornalextra
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A demolição do 'resort' do Peixão, chefe do Terceiro Comando Puro, foi adiada por mais de um ano devido a interferências políticas. O vazamento de informações foi o motivo pelo qual a ação foi cancelada em dezembro de 2023.

A demolição do 'resort' do Peixão, chefe do Terceiro Comando Puro , ocorreu em março do ano passado, mas a operação foi adiada por mais de um ano devido a interferências políticas.

O vazamento de informações foi o motivo pelo qual a ação foi cancelada em dezembro de 2023. A Polícia Militar realizou uma operação na região do Complexo de Israel e constatou que os imóveis que já haviam sido mapeados haviam sido alterados para disfarçar a utilização do espaço por integrantes do Terceiro Comando Puro. O Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrou uma operação de busca e apreensão contra os suspeitos de articularem o cancelamento da operação.

O deputado estadual Val Ceasa, o ex-vereador Ulisses Marins e um ex-assessor foram alvos da ação. A operação foi retomada em outubro de 2024 e finalmente concretizada em março do ano passado

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Terceiro Comando Puro Demolição Interferência Política Vazamento De Informações Operação

 

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