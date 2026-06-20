Demolição do 'resort' do Peixão: veja a cronologia da interferência política que adiou a operação por mais de um ano

A demolição do 'resort' do Peixão, chefe do Terceiro Comando Puro, foi adiada por mais de um ano devido a interferências políticas. O vazamento de informações foi o motivo pelo qual a ação foi cancelada em dezembro de 2023.

A demolição do 'resort' do Peixão, chefe do Terceiro Comando Puro , ocorreu em março do ano passado, mas a operação foi adiada por mais de um ano devido a interferências políticas.

O vazamento de informações foi o motivo pelo qual a ação foi cancelada em dezembro de 2023. A Polícia Militar realizou uma operação na região do Complexo de Israel e constatou que os imóveis que já haviam sido mapeados haviam sido alterados para disfarçar a utilização do espaço por integrantes do Terceiro Comando Puro. O Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrou uma operação de busca e apreensão contra os suspeitos de articularem o cancelamento da operação.

O deputado estadual Val Ceasa, o ex-vereador Ulisses Marins e um ex-assessor foram alvos da ação. A operação foi retomada em outubro de 2024 e finalmente concretizada em março do ano passado





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terceiro Comando Puro Demolição Interferência Política Vazamento De Informações Operação

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ex-vereador investigado por suspeita de esconder drogas e armas em comitê eleitoral ligado ao TCPEx-vereador Ulisses Marins é investigado em um procedimento da Polícia Civil por suspeita de esconder armas e drogas da quadrilha do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, em um imóvel que funcionava como seu comitê eleitoral. O ex-vereador é um dos alvos da operação deflagrada nesta quinta-feira, que investiga a ligação de agentes políticos com integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Peixão é apontado como um dos principais chefes do TCP e exerce influência em Parada de Lucas e no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio.

Read more »

Operação do MP e Polícia Civil mira deputado e ex-assessor por suposta ligação com o Terceiro Comando Puro no RioA Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram 14 mandados de busca contra agentes públicos acusados de atuar em benefício do Terceiro Comando Puro. Foram apreendidos mais de R$ 300 mil e duas pessoas foram presas. A investigação apura interferência para evitar demolição de imóveis ligados ao traficante Peixão.

Read more »

Resort de 'Peixão' está no centro de investigação contra deputado no RioProcurador-geral afirma que apuração busca esclarecer suposta relação de parlamentar e ex-vereador com o TCP

Read more »

Demolição do 'resort' do Peixão: veja a cronologia da interferência política que adiou a operação por mais de um anoA demolição do 'resort' do Peixão, chefe do Terceiro Comando Puro, foi adiada por mais de um ano devido a interferências políticas. O vazamento de informações foi o motivo pelo qual a ação foi cancelada em dezembro de 2023.

Read more »