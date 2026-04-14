Demolição do Mandarin Oriental em Miami e outros destaques da semana

Implosão controlada do Hotel Mandarin Oriental em Miami abre espaço para novo complexo. BR-116 em obras e outros acontecimentos da semana.

A icônica paisagem de Miami foi alterada com a demolição controlada do renomado Hotel Mandarin Oriental , localizado em Brickell Key. O evento, que consumiu menos de 20 segundos para ser concluído, marcou a maior implosão na cidade em uma década, atraindo a atenção de moradores e curiosos. O planejamento para esta demolição meticulosa durou aproximadamente dois anos, refletindo a complexidade e a importância da operação. A implosão abre caminho para a construção do ambicioso complexo 'Residências Mandarin Oriental ', que promete redefinir o cenário imobiliário de alto padrão na região, combinando unidades residenciais luxuosas com um novo hotel. A área circundante foi submetida a rigorosas medidas de segurança, com restrições de acesso e orientações aos residentes para garantir a integridade de todos durante o processo.

A demolição do antigo Mandarin Oriental, inaugurado há cerca de 25 anos, foi um espetáculo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Fotos e vídeos impressionantes registraram o prédio de 23 andares desmoronando em questão de segundos, gerando uma densa nuvem de poeira. A ação, que visou a preparação do terreno para o novo empreendimento, demonstra a dinâmica transformação urbana de Miami e o contínuo investimento em projetos de grande escala. A rápida implosão do hotel não apenas representa uma mudança física, mas também simboliza a evolução da cidade e sua busca por inovação e modernidade. As 'Residências Mandarin Oriental', com previsão de entrega até 2030, prometem elevar o padrão de vida e o atrativo da área, solidificando ainda mais a posição de Miami como um destino de luxo e sofisticação.

Simultaneamente, o cenário nacional acompanhou outros eventos relevantes. A BR-116, que atravessa a Serra das Araras, testemunhou o início de implosões de rocha na pista de subida (sentido São Paulo), parte das obras de duplicação que visam a construção de viadutos e a consequente diminuição da sinuosidade da via. O impacto dessas obras na infraestrutura rodoviária e na mobilidade urbana também foi evidente, com possíveis interdições e congestionamentos durante o período das implosões. Além disso, a atualidade foi marcada por outros eventos, como o aumento dos preços do petróleo bruto, que ultrapassaram a marca de 100 dólares por barril, impactando diretamente o custo dos combustíveis. O mundo da moda e do entretenimento também estiveram em foco, com o destaque para as franjas como tendência capilar, a mudança de carreira do ex-jogador de futebol Rúrik Gíslason e a repercussão do uso de canetas emagrecedoras entre celebridades, gerando debates sobre saúde e bem-estar.





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