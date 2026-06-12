Demolição de casa de luxo no Vidigal usada como hostel por traficante

A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio iniciou a demolição de uma casa de luxo no Morro do Vidigal, que operava ilegalmente como hostel e era alugada por um traficante baiano. O imóvel, sem licença, tinha 10 suítes e área de lazer com piscina e churrasqueira. A ação visa combater construções irregulares em áreas conflagradas.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) do Rio de Janeiro deu início na manhã desta sexta-feira à demolição de uma casa de luxo localizada na Rua Herbert de Souza, no Morro do Vidigal , Zona Sul da cidade.

O imóvel, que funcionava como um hostel clandestino, tornou-se conhecido após ser alugado pelo traficante baiano Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dada, que conseguiu escapar de uma operação policial em 20 de abril deste ano. Na ocasião, houve troca de tiros e o traficante deixou o local antes da chegada dos agentes, abandonando a família. A casa, erguida sem qualquer licenciamento ou autorização da Prefeitura, possui aproximadamente 540 metros quadrados divididos em quatro pavimentos.

O primeiro andar, com 180 metros quadrados, era utilizado como área de lazer, com piscina, churrasqueira e vista privilegiada para praias como Ipanema e Leblon. Nos segundo e terceiro andares, funcionavam dez suítes, enquanto o quarto andar ainda estava em construção, com mais cinco suítes projetadas. A ação de demolição conta com o apoio de agentes da Comlurb, Guarda Municipal, Rioluz e da Secretaria Municipal de Assistência Social, além de policiais militares que garantem a segurança no local.

Engenheiros da Prefeitura estimam que o prejuízo aos responsáveis pela obra ilegal chegue a aproximadamente R$ 2 milhões. O secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior, afirmou que a operação continuará enquanto for necessário para demolir construções irregulares em áreas conflagradas da cidade. Ele destacou que o imóvel tinha altíssimo valor de mercado e era utilizado regularmente por criminosos, o que justifica a ação conjunta com as forças de segurança para coibir essas ilegalidades e ordenar o espaço urbano.

De acordo com informações da polícia, Dada é apontado como chefe do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), grupo criminoso aliado ao Comando Vermelho que atua no sul da Bahia. Ele alugou a casa de alto padrão no Vidigal para passar o feriado de Tiradentes e alguns dias adicionais. A propriedade, que operava como hostel sem alvará, atraía turistas e moradores locais, mas era na verdade um esconderijo para atividades ilícitas.

A demolição faz parte de um esforço maior da Prefeitura do Rio para combater construções clandestinas em favelas e áreas suscetíveis ao crime organizado. A iniciativa busca não apenas punir os infratores, mas também desestimular a ocupação irregular do solo e a exploração comercial sem licença. A ação desta sexta-feira é mais um capítulo na luta contra o crime e a desordem urbana na cidade do Rio de Janeiro.

A demolição de imóveis irregulares em comunidades do Rio tem sido uma estratégia recorrente da gestão municipal para retomar o controle de territórios dominados por facções criminosas. No Vidigal, área de forte presença do tráfico, a Prefeitura já realizou outras operações semelhantes, sempre com apoio das polícias Civil e Militar. A casa demolida nesta sexta-feira era um ponto de referência para o crime organizado, servindo tanto como hospedagem para membros de facções quanto como base logística para operações ilícitas.

Os vizinhos relataram que o movimento de pessoas suspeitas era constante, e que a presença de veículos de luxo e som alto incomodava a rotina do morro. Com a demolição, a Prefeitura espera não apenas eliminar uma fonte de ilegalidade, mas também enviar um sinal claro de que construções sem licença não serão toleradas em nenhuma região da cidade, independentemente do poder econômico dos envolvidos





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