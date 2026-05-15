Delegado Barbosa vota a favor de tornar réus ex-chefes da Polícia Civil no caso Marielle Franco

O ex-delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, votou a FAVOR de condenar três ex-chefes da corporação acusados de obstruir as investigações no assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. Giniton Lages, Marco Antonio de Barros Pinto e Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior foram acusados de destruir documentos, ocultar provas e não preservar elementos probatórios para apurar o crime e sua autoria.
O delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, votou na sexta-feira 15, em prol da responsabilização de três ex-chefes da corporação acusados de obstruir as investigações no assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes .
Giniton Lages, Marco Antonio de Barros Pinto e Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior são acusados de destruírem documentos, ocultar provas e não preservar elementos probatórios para apurar o crime e sua autoria. Com o voto do juiz Marco Aurélio Moraes, eles podem responder por associação criminosa armada e obstrução de investigação de organização criminosa. Em fevereiro deste ano, os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão foram condenados a 76 anos e 3 meses de prisão por mandarem assassinar Marielle Franco.
Além disso, a Primeira Turma determinou a aplicação de uma multa equivalente a 400 salários mínimos em cada um dos condenados às famílias das vítimas
Delegado Policia Civil Voto Criminologia - Justiça Associação Criminosa Obstrução Marielle Franco Anderson Gomes Ex-Chefes Da Polícia Civil Delegado Giniton Lages Marco Antonio De Barros Pinto
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
STF julga abertura de ação penal contra policiais no caso MarielleSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Moraes vota para tornar três policiais réus por obstrução no caso MarielleRivaldo Barbosa de Araújo Júnior, Giniton Lages e Marco Antonio de Barros Pinto foram acusados de associação criminosa e obstrução de justiça
Read more »
Supremo ordena prisão de policiais acusados de obstruir investigações nos homicídios de MarielleO Ministro Alexandre de Moraes votou, nesta sexta-feira, para tornar réus os delegados Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Giniton Lages e o comissário da Polícia Civil Marco Antonio de Barros Pinto por associação criminosa e obstrução de justiça, no caso Marielle De.
Read more »
Moraes vota por tornar policiais réus em mais um processo no Caso MarielleO julgamento ocorre no plenário virtual da Primeira Turma
Read more »