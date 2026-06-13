Delegada Ana Paula Balbino tem licença médica prorrogada e pode completar um ano afastada após marido matar gari

A delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, Ana Paula Lamego Balbino, esposa do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, réu pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, teve sua licença médica prorrogada por mais 60 dias, podendo completar um ano afastada da corporação. Ela é investigada por possível envolvimento no crime.

A delegada de polícia Ana Paula Lamego Balbino, da Polícia Civil de Minas Gerais, continua afastada de suas funções após a prorrogação de sua licença médica por mais 60 dias, conforme publicado no Diário Oficial do estado.

Com isso, ela poderá completar um ano fora da corporação, desde que não haja nova renovação ou retorno ao trabalho. O afastamento teve início em agosto do ano passado, dois dias após o assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, crime no qual seu marido, o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, é réu. A delegada é investigada por suposto envolvimento no caso, incluindo a possibilidade de ter emprestado ou permitido o acesso do marido à arma usada no crime.

De acordo com a investigação, Laudemir foi morto a tiros em 13 de agosto do ano passado, em Belo Horizonte, após uma discussão no trânsito. Renê nega ter cometido o crime, mas as autoridades apontam que ele efetuou os disparos. A delegada, por sua vez, entrou na mira da polícia após suspeitas de que teria fornecido a arma. Em sua defesa, Renê afirmou que pegou a pistola sem o conhecimento da esposa.

Inicialmente, Ana Paula foi investigada por porte ilegal de arma e prevaricação, mas o Ministério Público de Minas Gerais optou por não apresentar denúncia imediata, considerando a possibilidade de um Acordo de Não Persecução Penal. A Corregedoria da Polícia Civil concluiu, em procedimento sigiloso, que a delegada realizou consultas ao sistema de Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) relacionadas ao caso e fez diversas ligações para o marido após o horário do crime.

Em abril deste ano, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra Ana Paula para apurar transgressões disciplinares, como uso abusivo da condição de policial, negligência na guarda de objetos confiados e descumprimento de deveres funcionais. A defesa da delegada afirmou que se manifestará nos autos e ressaltou que a abertura do PAD não comprova irregularidades. Ana Paula ocupa o nível especial da carreira de delegada na Polícia Civil mineira e seu caso ganhou repercussão nacional.

Enquanto as investigações criminal e administrativa seguem em andamento, ela permanece licenciada por motivos de saúde. Caso a licença não seja renovada novamente e ela não retorne em agosto, completará exatamente um ano afastada desde o início do licenciamento em agosto do ano passado. O caso continua sob análise das autoridades, que buscam esclarecer o possível envolvimento da delegada no crime cometido por seu marido





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