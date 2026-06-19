A seleção iraniana vai apresentar uma reclamação à Fifa por restrições de viagem nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026.
A delegação do Irã enfrenta dificuldades para deixar os EUA após a estreia na Copa do Mundo. A seleção iraniana vai apresentar uma reclamação à Fifa por restrições de viagem nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026.
A seleção defende que informou com antecedência o cronograma de viagens aos organizadores, mas que enfrenta restrições, afetando os planos da comissão técnica e a preparação para o jogo contra a Bélgica. A equipe iraniana relatou ter recebido uma ordem imediata para deixar os EUA após a estreia na Copa na noite de segunda-feira (15) com um empate. O capitão da seleção, Mehdi Taremi, e um auxiliar da equipe foram retidos no aeroporto de Los Angeles.
A seleção iraniana empatou em 2 a 2 com a Nova Zelândia na estreia, que ocorreu em meio a tensões geopolíticas por conta da guerra que o país trava com os Estados Unidos no Oriente Médio. A Fifa transferiu para o México a base da seleção iraniana durante a Copa, que inicialmente ficaria nos EUA. O técnico da seleção iraniana, Amir Ghalenoei, afirmou que a equipe recebeu a ordem de saída imediata de autoridades dos EUA.
As autoridades de imigração norte-americanas ainda não se manifestaram sobre a informação. Agências de notícias estatais iranianas afirmaram que o centroavante Mehdi Taremi e o membro da comissão técnica Saeid Alhouei foram retidos no aeroporto de Los Angeles quando a equipe retornava para Tijuana, no México, onde está hospedada. As agências iranianas disseram que os dois enfrentaram atraso injustificado nos procedimentos de checagem de passaportes e vistos na imigração do aeroporto.
Eles foram liberados após as checagens, e toda a equipe já voltou ao México. Além da retenção temporária no aeroporto, a equipe iraniana enfrenta também outro entrave. O atacante Mehdi Torabi recebeu um visto do governo norte-americano que permite apenas uma entrada nos Estados Unidos, ao contrário do restante do grupo, que tem visto de múltiplas entradas.
Para a próxima partida, que também ocorrerá nos EUA, a seleção iraniana terá de solicitar às autoridades norte-americanas um novo visto para o atacante. A Federação Iraniana de Futebol já iniciou trâmites legais para tentar emitir uma nova autorização e garantir que o atleta possa acompanhar a equipe nos próximos jogos. O governo Trump informou que a seleção do Irã poderá entrar em território americano apenas 36 horas antes de cada partida.
As próximas partidas do Irã ocorrerão nos Estados Unidos: no sábado (21), os iranianos enfrentarão a Bélgica, em Los Angeles. Depois, jogarão contra o Egito em Seattle, em 27 de junho. A estreia do Irã da Copa ocorreu no mesmo dia em que Estados Unidos e Irã assinaram virtualmente um acordo para o fim da guerra no Oriente Médio.
Os dois países haviam anunciado o acordo no fim de semana, após mais de três meses de conflito, que começou quando EUA e Israel fizeram ataques conjuntos ao território iraniano em 28 de fevereiro. O Irã respondeu com uma série de ataques a países do Golfo Pérsico aliados dos EUA ou que sediam bases militares norte-americanas. Outra frente de guerra foi aberta no Líbano, após o Hezbollah, grupo terrorista libanês financiado pelo Irã, lançar ataques ao vizinho Israel em retaliação
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