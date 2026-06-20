Delação do ex-presidente do BRB promete abalar Brasília

A delação do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, promete abalar Brasília ao detalhar a compra de R$12 bilhões em títulos do Banco Master. Com foco no ex-governador Ibaneis Rocha e a menção de 'sócios' ocultos dos três poderes, as revelações têm potencial para inviabilizar outras delações e chacoalhar o cenário político local.

A delação do ex-presidente do BRB , Paulo Henrique Costa , promete abalar Brasília ao detalhar a compra de R$12 bilhões em títulos do Banco Master . Com foco no ex-governador Ibaneis Rocha e a menção de 'sócios' ocultos dos três poderes, as revelações têm potencial para inviabilizar outras delações e chacoalhar o cenário político local.

Paulo Henrique disse a amigos que o visitaram na penitenciária da Papudinha, em Brasília, que já entregou os anexos da colaboração para que aguarda a aprovação. Segundo essas fontes, ele comentou que centrará sua delação na participação no negócio do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB). Em novembro do ano passado, o ex-presidente do BRB já tinha dito a auxiliares próximos que cumpriu ordens do ex-governador ao comprar carteiras de títulos podres do Master.

Essa informação foi negada pela defesa de Paulo Henrique na época em que o advogado dele era o mesmo que defendia Ibaneis Rocha. Segundo o relato que fez recentemente, Paulo Henrique disse que vai apresentar informações sobre uma suposta cadeia de 'sócios' ocultos do Banco Master em Brasília, que incluiria autoridades dos três poderes. O ex-presidente do BRB comentou que alguns pagamentos milionários de Daniel Vorcaro, o dono do Master, eram 'gorjetas' para a defesa de seus interesses.

O executivo comentou com ex-conselheiros do BRB que as concessões feitas por Ibaneis teriam ajudado o ex-governador a sair impune no inquérito do 8 de Janeiro. Ele não deu maiores detalhes. Ibaneis chegou a ser afastado do cargo de governador após os ataques aos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Mesmo antes de apresentar provas do envolvimento de autoridades no esquema do Master, a delação de Paulo Henrique já provoca abalos na política de Brasília.

Ibaneis Rocha, antes franco favorito a assumir uma das duas vagas no Senado pelo DF, oscila no segundo lugar nas pesquisas. A governadora Celina Leão (PP), que tinha uma reeleição tranquila no horizonte, também experimenta uma acentuada redução do seu favoritismo





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