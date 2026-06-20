Delação do ex-presidente do BRB promete abalar Brasília

A delação do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, promete abalar Brasília ao detalhar a compra de R$12 bilhões em títulos do Banco Master. Com foco no ex-governador Ibaneis Rocha e a menção de 'sócios' ocultos dos três poderes, as revelações têm potencial para inviabilizar outras delações e chacoalhar o cenário político local.
A delação do ex-presidente do BRB , Paulo Henrique Costa , promete abalar Brasília ao detalhar a compra de R$12 bilhões em títulos do Banco Master . Com foco no ex-governador Ibaneis Rocha e a menção de 'sócios' ocultos dos três poderes, as revelações têm potencial para inviabilizar outras delações e chacoalhar o cenário político local.
Paulo Henrique disse a amigos que o visitaram na penitenciária da Papudinha, em Brasília, que já entregou os anexos da colaboração para que aguarda a aprovação. Segundo essas fontes, ele comentou que centrará sua delação na participação no negócio do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB). Em novembro do ano passado, o ex-presidente do BRB já tinha dito a auxiliares próximos que cumpriu ordens do ex-governador ao comprar carteiras de títulos podres do Master.
Essa informação foi negada pela defesa de Paulo Henrique na época em que o advogado dele era o mesmo que defendia Ibaneis Rocha. Segundo o relato que fez recentemente, Paulo Henrique disse que vai apresentar informações sobre uma suposta cadeia de 'sócios' ocultos do Banco Master em Brasília, que incluiria autoridades dos três poderes. O ex-presidente do BRB comentou que alguns pagamentos milionários de Daniel Vorcaro, o dono do Master, eram 'gorjetas' para a defesa de seus interesses.
O executivo comentou com ex-conselheiros do BRB que as concessões feitas por Ibaneis teriam ajudado o ex-governador a sair impune no inquérito do 8 de Janeiro. Ele não deu maiores detalhes. Ibaneis chegou a ser afastado do cargo de governador após os ataques aos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Mesmo antes de apresentar provas do envolvimento de autoridades no esquema do Master, a delação de Paulo Henrique já provoca abalos na política de Brasília.
Ibaneis Rocha, antes franco favorito a assumir uma das duas vagas no Senado pelo DF, oscila no segundo lugar nas pesquisas. A governadora Celina Leão (PP), que tinha uma reeleição tranquila no horizonte, também experimenta uma acentuada redução do seu favoritismo
Delação BRB Paulo Henrique Costa Ibaneis Rocha Banco Master
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Operação faz buscas contra BRB, Secretaria de Economia do DF e Pic&PaySão investigados Ney Ferraz, ex-secretário de Economia, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB que está preso, e Eduardo Chedid, diretor do Pic&Pay. MP cumpre 50 mandados de busca e apreensão.
Read more »
Quem são os investigados na operação contra BRB, GDF e PicPayBRB, Secretaria de Economia do DF, Iprev e PicPay são alvos. Ministério Público, com apoio da Polícia Civil, cumpre 50 mandados de busca e apreensão.
Read more »
Operação mira BRB e PicPay por fraude na folha de pagamento de servidoresMandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no DF, em São Paulo e em Curitiba
Read more »
Exclusivo: Bancos privados questionam garantias e podem ficar fora de fiança para socorro ao BRBDiscussão se concentra na constitucionalidade de uso de recursos dos fundos de participação de Estados e municípios
Read more »