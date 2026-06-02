Déficit recorde das estatais federais ultrapassa R$ 5,9 bilhões no primeiro quadrimestre de 2026

As empresas estatais federais registram o maior déficit para o período em anos, com R$ 5,9 bilhões negativos nos primeiros quatro meses de 2026. A crise é puxada pelos Correios, que enfrentam problemas estruturais, despesas administrativas em alta e impacto financeiro negativo. Especialistas alertam para risco fiscal, governança e necessidade de mudanças profundas, além de empréstimo recente que oferece alívio temporário.

As estatais federais acumularam um déficit recorde de R$ 5,9 bilhões nos quatro primeiros meses de 2026, segundo dados divulgados pelo Banco Central. O resultado negativo é impulsionado pelo aumento das despesas financeiras e por problemas estruturais relacionados à gestão e ao modelo de negócios de algumas empresas públicas.

O principal fator por trás do déficit agregado é a deterioração das finanças dos Correios, de acordo com o especialista em contas públicas Murilo Viana. O problema não é apenas empresarial, mas também fiscal, porque a reestruturação da companhia conta com garantias da União. Caso a empresa não consiga honrar seus compromissos, a responsabilidade pode acabar recaindo sobre o Tesouro Nacional.

Entre os fatores que pressionam os Correios estão a queda contínua das receitas dos serviços postais tradicionais, o avanço da concorrência privada em segmentos mais rentáveis da logística e os custos de manutenção da ampla rede de atendimento exigida pela obrigação de universalização dos serviços. No primeiro trimestre, apesar de reverter o prejuízo bruto registrado no ano anterior e apresentar lucro bruto de R$ 153,4 milhões, os ganhos operacionais foram anulados pelo aumento das despesas administrativas e financeiras.

Os gastos administrativos saltaram de R$ 1,22 bilhão para R$ 2,27 bilhões em um ano, impulsionados por reajustes salariais, inflação e provisões para processos judiciais. Já o resultado financeiro foi negativo em R$ 636,9 milhões. Esses números refletem tanto fatores conjunturais quanto problemas estruturais, de acordo com Fabio Coimbra, conselheiro de administração e especialista em governança. Segundo ele, juros elevados, passivos judiciais, despesas financeiras crescentes e dificuldades para ajustar custos ajudam a explicar o desempenho das estatais.

O caso dos Correios mostra que o problema não está apenas na receita. A empresa conseguiu melhorar sua margem operacional, mas continua pressionada pelo peso das despesas administrativas, pelo endividamento, pelos passivos judiciais e pela dificuldade de transformar receita em geração sustentável de caixa. Coimbra destaca ainda que a estatal consumiu cerca de R$ 2,64 bilhões em caixa nas atividades operacionais durante o trimestre, o que evidencia que a crise vai além dos resultados contábeis.

Para o especialista em governança, a situação também exige atenção sob a ótica da governança, especialmente diante do volume de provisões judiciais e passivos contingentes que permanecem sob monitoramento. O avanço dos déficits das estatais também acende um alerta entre investidores. Para André Caruso, CEO da Pilar Capital, os prejuízos recorrentes ampliam a percepção de risco. Quando empresas controladas pelo governo acumulam perdas sucessivas, o mercado passa a considerar a possibilidade de aportes, garantias ou renegociações de dívidas no futuro.

Isso reduz a confiança dos investidores e limita o espaço para investimentos públicos em áreas mais produtivas. O déficit registrado entre janeiro e abril já superou todo o rombo de 2025, o que indica um processo de agravamento acelerado, e não uma oscilação pontual. Diante da crise, os Correios realizaram uma captação de recursos no mercado de crédito. Os recursos foram utilizados para recompor a liquidez, regularizar pagamentos atrasados e restabelecer a previsibilidade financeira da companhia.

A operação tem prazo de 15 anos, três anos de carência e conta com garantia da União. Para os especialistas, no entanto, a medida oferece apenas um alívio temporário se não vier acompanhada de mudanças estruturais. O diretor da Ourominas, Elson Gusmão, avalia que a captação pode dar fôlego ao caixa, mas não resolve os problemas centrais da estatal. O empréstimo ajuda a enfrentar a urgência financeira, mas crédito não corrige modelo de negócio.

Sem redução de ineficiências, revisão de despesas e ganhos efetivos de produtividade, a operação apenas substitui um problema imediato por uma obrigação futura maior





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