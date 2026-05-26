Déficit nas contas externas do Brasil aumenta em abril de 2026, mas reservas internacionais somam recorde

Banco Central divulga que o déficit das contas externas chegou a US$ 1,8 bilhão em abril, com superavit na balança comercial, elevações nos gastos com serviços e forte ingresso de investimento direto, enquanto reservas internacionais atingem US$ 366,9 bilhões.

As contas externas do Brasil apresentaram registro de déficit de US$ 1,8 bilhão em abril de 2026, superando o saldo negativo de US$ 1,6 bilhão observado no mesmo mês do ano anterior.

O Banco Central divulgou esses números em seu relatório de estatísticas do setor externo, que agrega informações sobre comércio de mercadorias, balanço de pagamentos, taxa de câmbio e outros indicadores macroeconômicos. O déficit refletiu a diferença entre exportações e importações, serviços contratados e gastos dos brasileiros no exterior, bem como a remessa de lucros e dividendos para o exterior.

No acumulado dos últimos doze meses, a conta corrente das contas externas registrou um déficit de US$ 64,3 bilhões, o equivalente a 2,66% do Produto Interno Bruto (PIB). Apesar do desequilíbrio nas transações correntes, a balança comercial de bens mostrou superavit de US$ 9,7 bilhões no mês, com exportações totalizando US$ 34,3 bilhões, um crescimento de 13,9% em relação ao mesmo período de 2025, enquanto as importações alcançaram US$ 24,6 bilhões, aumento de 6,2%.

No que tange aos serviços, o déficit chegou a US$ 5 bilhões em abril de 2026, impulsionado principalmente por elevações nas despesas líquidas de telecomunicações, computação e informações (acréscimo de 26%) e de aluguel de equipamentos (16,1%). As despesas líquidas com viagens internacionais atingiram US$ 1,5 bilhão, 66,4% superiores ao mesmo mês de 2025, enquanto as receitas permaneceram quase estáveis em US$ 800 milhões; o total de despesas com viagens chegou a US$ 2,3 bilhões, marcando um aumento de 34,8% nas duas categorias.

A conta de renda primária também registrou déficit de US$ 6,8 bilhões, o que representa alta de 35,5% ao ano. As saídas líquidas de lucros e dividendos, vinculadas a investimentos diretos e de carteira, somaram US$ 4,6 bilhões, e os juros líquidos chegaram a US$ 2,3 bilhões, refletindo crescimento de 36,4%.

Os fluxos de investimento direto no país foram positivos, com ingressos líquidos de US$ 8,9 bilhões em abril, superior aos US$ 5,4 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Deste total, US$ 6,8 bilhões corresponderam a participação no capital, dos quais US$ 3,2 bilhões não incluíram lucros reinvestidos e US$ 3,7 bilhões foram lucros reinvestidos no Brasil.

Além disso, foram contabilizados US$ 2,1 bilhões em operações intercompanhia. No acumulado de 12 meses, os investimentos diretos totalizaram US$ 79,2 bilhões, representando 3,28% do PIB, ligeiramente acima dos US$ 75,7 bilhões de março de 2026 e dos US$ 72,7 bilhões de abril de 2025. Os investimentos de carteira apresentaram ingresso líquido de US$ 600 milhões em abril, com destaque para US$ 1,1 bilhão em ações e fundos de investimento e saída líquida de US$ 500 milhões em títulos.

No período de 12 meses, o ingresso líquido em carteira chegou a US$ 28,5 bilhões. As reservas internacionais fecharam o mês em US$ 366,9 bilhões, alta de US$ 4,9 bilhões em relação a março de 2026. Entre os componentes que sustentaram esse aumento, destacam‑se o retorno líquido de operações de recompra (US$ 2,0 bilhões), variações cambiais por paridades (US$ 1,7 bilhão) e receitas de juros (US$ 0,8 bilhão).

Esses números reforçam a necessidade de monitoramento atento ao equilíbrio entre fluxo de capital, comércio exterior e reservas, aspectos críticos para a estabilidade macroeconômica do Brasil





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