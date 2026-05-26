Déficit das Contas Externas do Brasil Rastreia Tendência à Redução, Mas Ainda Depende de Investimentos Estrangeiros

O Banco Central divulgou em abril que o déficit das transações correntes do Brasil foi de US$ 1,765 bilhão, um leve aumento em relação a 2025, mas a trajetória de 12 meses indica redução. O IDP, crescimento de exportações e superávit na balança comercial sugerem fortalecimento, enquanto déficit em serviços e renda primária permanecem fortes.

No dia 26 de abril, o Banco Central do Brasil (BC) divulgou os resultados das contas externas do país para o mês de abril, revelando um déficit das transações correntes de US$ 1,765 bilhões.

Esse valor representa um pequeno aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o déficit atingiu US$ 1,636 bilhão. Apesar do acréscimo mensal, a trajetória do déficit costuma apresentar tendência de redução quando analisado ao longo de 12 meses, o que indica que o Brasil tem conseguido melhorar a sua posição externa.

A situação atual das contas externas ficou ainda mais detalhada quando o BC analisou a composição individual das variações: em abril deste ano, a balança comercial de bens registrou um superávit de US$ 2,8 bilhões, graças ao aumento nas exportações de commodities e de bens manufaturados. No entanto, os déficits crescentes em renda primária (US$ 1,8 bilhão) e em serviços (US$ 1,0 bilhão) acabaram anulando o ganho obtido no comércio de bens, resultando em um déficit líquido de US$ 64,333 bilhões em 12 meses.

É importante notar que o saldo negativo das transações correntes não significa uma crise imediata; pelo contrário, ele reflete a necessidade de cobertura deste déficit por meio de fontes de financiamento externo, principalmente através de Investimentos Diretos no País (IDP). De fato, o IDP atingiu US$ 8,912 bilhões em abril, um salto em relação aos US$ 5,371 bilhões do mesmo mês em 2025.

Os fluxos de IDP são considerados de alta qualidade, pois referem-se a investimentos de longo prazo em empresas brasileiras, que reforçam a capacidade productiva do país. O BC também apontou que, nos 12 meses encerrados em abril, o volume de IDP totalizou US$ 79,201 bilhões, correspondendo a 3,28% do PIB, mostrando uma trajetória de fortalecimento do interesse estrangeiro em investir no Brasil.

Em contraposição, os investimentos em carteira no mercado doméstico apresentaram entrada líquida de US$ 621 milhões em abril, resultado de US$ 1,098 bilhão de compras de ações e fundos de investimento e US$ 477 milhões de saídas em títulos de dívida, permanecendo dentro da faixa de volatilidade normal. Além dos indicadores de transações correntes e IDP, o BC divulgou dados mais recentes sobre as balanças de bens, serviços e renda, que revelam nuances importantes de demanda e oferta internacionais.

As exportações de bens tiveram um salto de 13,9% em comparação a abril de 2025, totalizando US$ 34,282 bilhões, enquanto as importações cresceram 6,2%, chegando a US$ 24,574 bilhões. O resultado dessa balança de bens foi um superávit de US$ 9,707 bilhões, subindo em relação ao superávit de US$ 6,957 bilhões registrado em abril de 2025.

Por outro lado, a conta de serviços apresentou um déficit mais pronunciado de US$ 5,044 bilhões, impulsionado principalmente por um déficit de US$ 839 bilhões em telecomunicações, computação e informações, que representa um aumento de 26% em relação ao período anterior. Esse aumento está ligado ao consumo crescente de serviços digitais e de streaming, que trazem à tona a transformação do consumo de conteúdo no país.

Na esfera da renda, o déficit em renda primária subiu para US$ 6,801 bilhões, um acréscimo de 35,5% sobre o valor de abril de 2025, que era de US$ 5,018 bilhão. Esse déficit reflete a soma de pagamentos a lucros, dividendos, juros e salários pagos a investidores estrangeiros que controlam empresas brasileiras.

Já a conta de renda secundária mostrou, de forma positiva, um superávit de US$ 374 milhões, embora menor que o superávit de US$ 516 milhões registrado no mesmo mês de 2025. Tais variações ilustram as mudanças nas políticas de remessa e nos flujos de transferência internacional de capital. O BC também divulgou que as reservas internacionais do Brasil atingiram US$ 366,9 bilhões em abril, marcando um aumento de US$ 4,911 bilhões em relação ao mês anterior.

Este aumento nas reservas sugere que o banco central continuou a agregar recursos de trocas externas e de intervenções no mercado de câmbio para manter a estabilidade da moeda, especialmente diante das flutuações do dólar e da volatilidade dos mercados globais. Em síntese, os dados revelam um panorama de contas externas mais equilibrado, mas ainda com um déficit das transações correntes que depende fortemente de investimentos de longo prazo.

A estrutura de crescimento do Brasil, concedida por investimentos estrangeiros, mostra resiliência mesmo diante de flutuações em serviços e na renda primária, evidenciando a necessidade de fomentar políticas que fortaleçam ainda mais a competitividade do país a nível global.





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