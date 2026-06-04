Defesa estima que Jairinho fique preso por mais 11 a 12 anos após condenação a 43 anos pela morte de Henry Borel

A defesa do ex-vereador Dr. Jairinho calcula que ele cumpra entre 11 e 12 anos em regime fechado, considerando o tempo já preso e a remição por trabalho, mas espera anulação ou redução da pena.

A defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho , estima que ele permanecerá em regime fechado por mais 11 a 12 anos, apesar da condenação a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte do menino Henry Borel , ocorrida em março de 2021.

A projeção, divulgada pelos advogados nesta quinta-feira após o encerramento do julgamento, é preliminar e considera o tempo já cumprido pelo réu desde sua prisão em abril de 2021, aproximadamente cinco anos, além da possibilidade de remição de pena pelo trabalho exercido dentro do sistema prisional. Os defensores ressaltam que os cálculos oficiais ainda não foram realizados e que esperam a anulação do júri ou a redução da pena em instâncias superiores, como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Superior Tribunal de Justiça.

A estimativa baseia-se na sentença proferida pela juíza Elizabeth Machado Louro, que condenou Jairinho por homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. O advogado Rodrigo Faucz explicou que a equipe deixou o Tribunal do Júri exausta após mais de dez dias de sessões, impossibilitando cálculos precisos no momento. A defesa trabalha com duas premissas: a anulação do julgamento em grau recursal ou, mantida a condenação, a redução da pena pelos tribunais superiores.

Por isso, qualquer projeção sobre o tempo restante de prisão deve ser vista como hipótese baseada na sentença atual. A condenação de Jairinho foi dividida em três partes: 35 anos, 6 meses e 20 dias pelo homicídio duplamente qualificado de Henry Borel; 6 anos e 3 meses pela tortura; e 2 anos pela coação no curso do processo, totalizando 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

No entanto, a defesa destacou que dois anos da pena foram fixados em regime aberto, o que reduz a base de cálculo para a progressão de regime para aproximadamente 41 anos. Para obter a progressão do regime fechado para o semiaberto, o condenado deve cumprir, no mínimo, dois quintos da pena quando réu primário e crime hediondo.

Considerando que Jairinho já cumpriu cerca de cinco anos e que a remição por trabalho pode reduzir o total, a defesa estima que o tempo restante em regime fechado seja entre 11 e 12 anos. A remição de pena, prevista na Lei de Execução Penal, permite que o detento desconte um dia de sua pena a cada três dias trabalhados. Jairinho exerce atividade laboral na unidade prisional, o que pode acelerar a progressão.

O caso Henry Borel chocou o Brasil pela brutalidade. Henry, de 4 anos, morreu no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, Jairinho. A investigação apontou que o menino foi vítima de múltiplas agressões, incluindo tortura, e que Jairinho e Monique tentaram simular uma queda. Monique também foi condenada, mas em grau menor.

A juíza, em sua sentença, citou a personalidade insidiosa de Jairinho e a cobrança por uma mãe perfeita, destacando a reação social negativa ao caso. A defesa de Jairinho afirma que aguarda a publicação do acórdão para recorrer, e os advogados esperam que o tribunal anule o julgamento ou reduza a pena. Enquanto isso, o ex-vereador permanece preso e a estimativa de progressão serve apenas como referência para o tempo mínimo que ele deverá cumprir no regime fechado.

O sistema judicial brasileiro permite múltiplos recursos, o que pode prolongar o processo por anos. A expectativa da defesa é que, se a condenação for mantida, Jairinho possa progredir para o regime semiaberto após cumprir o tempo estipulado, desde que apresente bom comportamento e esteja trabalhando. A sociedade acompanha atentamente os desdobramentos, que envolvem questões de justiça, impunidade e proteção à infância





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