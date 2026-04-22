Defesa do Fluminense em Crise: Zubeldía Defende Paciência com Millán

A defesa do Fluminense tem sofrido com a fragilidade recente, acumulando gols e erros individuais. O técnico Luis Zubeldía defende a paciência com o colombiano Millán, cuja estreia é aguardada pela torcida, e explica os motivos da cautela com o jogador.

A defesa do Fluminense tem demonstrado fragilidade recente, acumulando seis gols sofridos nos últimos três confrontos – contra Santos, Independiente Rivadavia da Argentina e Flamengo.

Essa performance defensiva abaixo do esperado não se limita a falhas táticas e posicionais coletivas, mas também se origina em erros individuais que têm se mostrado custosos para a equipe comandada por Luis Zubeldía. O técnico já promoveu alterações na dupla de zaga, alternando Jemmes e Ignácio, buscando uma formação mais sólida.

No entanto, Freytes permanece como um jogador inamovível na equipe, enquanto a estreia de Millán, recém-contratado, continua sendo adiada, transformando-se em uma verdadeira novela para a torcida tricolor. Millán, adquirido junto ao Nacional do Uruguai por um valor considerável de R$ 25 milhões no início de março, chegou ao Fluminense com a expectativa de intensificar a concorrência na defesa.

Sua característica de ser canhoto sugeria que ele rapidamente assumiria a titularidade na ala esquerda da zaga, posição ocupada por Freytes, frequentemente alvo de vaias e críticas por parte dos torcedores. Contudo, a realidade tem sido diferente. Apesar da quebra de expectativas, Zubeldía se mantém firme em sua convicção, ignorando a pressão popular e seguindo o planejamento estabelecido para que Millán esteja plenamente preparado física e taticamente antes de entrar em campo.

O treinador acredita que o jogador precisa de tempo para se adaptar ao ritmo e à intensidade do futebol brasileiro, que ele considera superior ao uruguaio em termos técnicos e físicos. Millán vinha atuando como titular pelo Nacional, mas a comissão técnica do Fluminense entende que a transição para o futebol brasileiro exige um período de adaptação.

O próximo desafio do Fluminense é contra o Operário, amanhã, às 21h30, em Ponta Grossa, Paraná, na estreia da quinta fase da Copa do Brasil. Zubeldía, em declarações recentes, reafirmou sua confiança em Millán, ressaltando que o jogador tem se dedicado aos treinos e se integrado bem ao grupo. Ele espera que Millán possa demonstrar seu potencial em breve, mas enfatiza a importância de que ele esteja totalmente preparado quando for utilizado.

O técnico também mencionou que a cautela com Millán se deve, em parte, à diferença de nível entre o futebol uruguaio e o brasileiro. Além disso, outros jogadores da defesa também têm apresentado inconsistências. Jemmes, por exemplo, cometeu um erro crucial no segundo gol do Santos, levantando questionamentos sobre seu desempenho. Anteriormente, Ignácio já havia sido escalado como titular na derrota para o Rivadavia pela Libertadores.

A situação defensiva do Fluminense exige atenção e soluções urgentes para que a equipe possa recuperar a solidez e alcançar melhores resultados





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