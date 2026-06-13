Defesa do ex-banqueiro vira a estratégia para pressionar autoridades

Especialistas descrevem como uma manobra da defesa do ex-banqueiro a possibilidade de uma delação premiada ganhar novos contornos após o vazamento de informações e a ventilação de possíveis novos nomes, majoritariamente políticos.

e a possibilidade de uma delação premiada ganhou novos contornos após o que especialistas descrevem como uma manobra da defesa do ex-banqueiro. Para Leonardo Barreto, sócio da consultoria Think Policy, o vazamento de informações e a ventilação de possíveis novos nomes — majoritariamente políticos — configuram uma jogada "desesperada" para pressionar as autoridades competentes.nesta sexta-feira (12), Barreto avaliou que a estratégia da defesa de Vorcaro visava pressionar a PF (Polícia Federal) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) a aceitarem o acordo de delação premiada do ex-banqueiro.

Para contextualizar a situação, Barreto recorreu à Operação Lava Jato como parâmetro de análise. Segundo ele, existe no histórico recente do país o exemplo de "uma operação um pouco descontrolada, de ataques sem uma estrutura hierárquica, os políticos empurrando uns aos outros em direção ao foco para conseguirem se livrar".top-down, controlado com seus efeitos dosados", no qual os envolvidos chegariam a estabelecer um cronograma para a divulgação de informações.

Barreto relatou que, até recentemente, havia em Brasília a percepção de que o caso caminhava para um desfecho mais controlado. , nas palavras do especialista, "enrolando as organizações", possivelmente após receber um recado para "segurar a onda" e, assim, conseguir se livrar da situação posteriormente. Essa sensação, no entanto, teria sido abalada pelos acontecimentos mais recentes. O que se viu a partir de determinado momento, segundo Barreto, foi um vazamento atribuído, nos bastidores, à própria defesa de Vorcaro.

— incluindo o presidente do Senado e uma ala do PT — "de certa maneira para criar algum tipo de frisson na opinião pública, na imprensa para que a Polícia Federal, as instituições fossem pressionadas a aceitar" o acordo. Para o especialista, trata-se de "uma jogada um pouco desesperada, talvez, da defesa", que reacendeu o risco de o processo "perder o controle novamente com vazamentos".onde as instituições perdem um pouco o controle desse processo de investigação e de apuração".são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação.

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