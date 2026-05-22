Defesa de Vorcaro solicita transferência do empresário para o 19º Batalhão PM DF

Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que o empresário foi solicitado a transferência para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, a fim de que siga as normas comuns a prisioneiros.

Até então, Vorcaro estava em uma cela comum e seguia as regras internas da corporação, incluindo restrições relacionadas ao recebimento de visitas de advogados. Na quinta-feira, 21, a defesa de Vorcaro havia solicitado a transferência do empresário para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.

O local, conhecido como ‘Papudinha’, chegou a ser indicado pela equipe jurídica do banqueiro antes da saída do advogado José Luis Oliveira Lima da defesa. O desligamento ocorreu após a negativa da PF em avançar nas negociações de colaboração premiada





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