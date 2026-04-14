Defesa de Ministro do STJ Nega Acusações de Importunação Sexual e Assédio, Apontando para Interesses da Advogada da Vítima

O ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do STJ, nega as acusações de importunação sexual e assédio, enquanto sua defesa questiona os interesses da advogada da vítima. O caso envolve investigações no STJ e STF, com o ministro afastado e um PAD em andamento.

São Paulo - A defesa do ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi , do Superior Tribunal de Justiça ( STJ ), emitiu um comunicado nesta terça-feira, 14, refutando as acusações de importunação sexual contra uma jovem de 18 anos e assédio moral contra uma ex-assessora. O ministro, que se encontra afastado de suas funções desde 10 de fevereiro, é alvo de investigações tanto no âmbito do STJ quanto no Supremo Tribunal Federal (STF). Em sua manifestação, a defesa do magistrado negou veementemente as denúncia s, alegando a falta de provas concretas e insinuando motivações indiretas por parte da advogada que representa a jovem. A defesa argumenta que as acusações teriam sido feitas por uma profissional com interesses em processos e decisões no STJ , questionando, implicitamente, a imparcialidade da denúncia .

A resposta da defesa de Buzzi surgiu em reação às acusações apresentadas pela mãe da jovem, que também é advogada. A família da vítima, por sua vez, reagiu às alegações da defesa, afirmando que não cometeram nenhum crime e que a tentativa de desviar o foco para questões paralelas é inaceitável. A advogada enfatizou a necessidade de 'romper o ciclo' de culpa e constrangimento que, segundo ela, recai sobre as vítimas de agressão. Ela ressaltou que a vergonha não deve ser sentida por aqueles que foram agredidos, mas sim por aqueles que cometeram os atos de violência. A advogada defende que o agressor deve responder por seus atos e que a Justiça deve puni-lo, buscando a responsabilização do ministro pelas condutas descritas.

Em paralelo às investigações, o STJ se reunirá para decidir sobre a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o ministro Buzzi. Esse processo representa uma segunda apuração interna, que poderá levar à perda definitiva do cargo. As acusações contra o ministro são graves e abrangem dois episódios distintos. O primeiro, de importunação sexual, envolve a jovem de 18 anos, filha de amigos de Buzzi. Segundo os relatos, o incidente teria ocorrido em uma casa de veraneio do ministro em Santa Catarina, onde ele teria tentado agarrar a jovem à força. O segundo caso envolve uma ex-assessora, que denunciou cinco episódios de assédio sexual e um de assédio moral durante o período em que trabalhou no gabinete do ministro. A situação delicada demonstra a complexidade da situação, com a defesa negando as acusações e a família da vítima buscando justiça. A acusação da família, através da advogada, visa demonstrar o constrangimento e a exposição que a vítima está sujeita, pedindo o rompimento da culpa.

O advogado da família da jovem, Daniel Bialski, classificou como um 'completo absurdo' a menção da defesa de Buzzi aos casos da advogada no STJ, ressaltando que se tratam de sua vida pessoal e profissional, anterior às acusações contra o ministro. Ele questionou a tentativa de inverter o papel de vítima e agressor, afirmando que a atenção deve ser focada nas ações do ministro e não em supostas motivações da mãe da jovem. Bialski argumenta que a estratégia da defesa visa desviar o foco das acusações de importunação sexual e assédio, buscando desqualificar a vítima e sua família. A atuação da defesa da família reforça o compromisso em buscar justiça e responsabilizar o ministro por seus atos. A situação é complexa e está sob investigação, com o STJ tomando medidas para avaliar o caso e decidir o futuro do ministro





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