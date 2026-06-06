Defesa de Jairinho recorre de condenação por morte de Henry Borel e aponta nulidades no julgamento

A defesa do ex-vereador Jairinho recorre da condenação a 43 anos de prisão pela morte do enteado Henry Borel, alegando mais de 20 nulidades e que a decisão contraria as provas. Os advogados buscam a anulação do júri ou redução da pena.

A defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho , confirmou que recorrerá da sentença de 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte de Henry Borel .

Os advogados sustentam que o julgamento foi marcado por irregularidades e que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto de provas. Eles apontam mais de 20 nulidades registradas em ata, que, segundo a equipe jurídica, comprometem a validade do processo e podem levar à realização de um novo júri. O advogado Rodrigo Faucz afirmou que a acusação não conseguiu provar a ocorrência das três torturas imputadas, sendo que os jurados já afastaram duas delas.

Para a defesa, a absolvição também deveria se estender à terceira. Quanto ao homicídio, a defesa sustenta que não houve prova suficiente, e que a condenação contraria os autos. Faucz destacou que, além da decisão contrária às provas, ocorreram dezenas de nulidades que precisam ser reconhecidas pelos tribunais superiores.

A sentença foi proferida pela juíza Elizabeth Machado Louro após mais de dez dias de julgamento, condenando Jairinho a 35 anos e seis meses pelo homicídio duplamente qualificado, além de 6 anos e três meses por tortura e dois anos por coação no processo. A defesa trabalha com duas possibilidades principais: a anulação do julgamento ou a redução da pena. A expectativa é de que as instâncias superiores revisem o caso, considerando as falhas processuais apontadas.

Embora a controvérsia envolvendo a concessão de perdão judicial a Monique Medeiros tenha aberto questionamentos, os advogados afirmam que os recursos são independentes. Faucz esclareceu que a anulação referente a Monique não se relaciona diretamente com a de Jairinho, mas que no caso dele há mais de 20 nulidades apontadas em ata, o que geraria uma anulação própria. Enquanto isso, Jairinho permanece preso em regime fechado, aguardando a análise dos recursos pelo Tribunal de Justiça do Rio.

Caso a sentença seja mantida, a defesa calcula que ele poderá obter progressão de regime após cumprir entre 11 e 12 anos, considerando o tempo já cumprido desde abril de 2021 e a remição por trabalho. No entanto, os advogados ressaltam que esses cálculos são preliminares e que a estratégia atual está focada nos recursos. A condenação segue válida até decisão em contrário das instâncias superiores





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