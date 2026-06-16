Defesa de coronel do Exército pede incompetência da Justiça Militar e revogação de prisão preventiva

O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido de incompetência da Justiça Militar e manteve a prisão preventiva de um coronel do Exército acusado de envolvimento em crime atentatório a patrimônio sob administração militar.

A defesa de um coronel do Exército pediu a declaração de incompetência da Justiça Militar da União e a revogação da prisão preventiva . O Ministério Público Militar alega que o coronel participou ativamente da conferência e da embalagem das armas no dia seguinte ao furto, com o objetivo de enviá-las a facções criminosas.

O ministro Alexandre de Moraes, em sua decisão divulgada na segunda-feira, destacou que a imputação envolve crime atentatório a patrimônio sob administração militar. Para Moraes, o reconhecimento de competência da Justiça Militar no caso não configura constrangimento ilegal. O ministro afirmou que a Corte Suprema tem reconhecido, em hipóteses análogas, a competência da Justiça especializada.

Moraes também disse que o Superior Tribunal Militar (STM) não examinou efetivamente o pedido para revogar a prisão preventiva, apenas registrou a existência de decisões anteriores que mantiveram a custódia cautelar e afastou a necessidade de avaliar novamente a questão. O coronel do Exército ainda tentou tirar o processo da trama golpista do Supremo Tribunal Federal (STF), mas não teve sucesso





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