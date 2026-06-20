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Defesa Civil Nacional confirma invasão do sistema de alertas e PF investiga caso

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Defesa Civil Nacional confirma invasão do sistema de alertas e PF investiga caso
Invasão HackerSistema De AlertasDefesa Civil
📆6/20/2026 2:19 PM
📰Terranoticiasbr
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Sistema de emissão de alertas climáticos da Defesa Civil foi invadido, levando ao envio de mensagens com termos como misantropia e ataque alienígena. Plataforma foi desativada temporariamente e Polícia Federal foi acionada para investigar o incidente.

A Defesa Civil Nacional confirmou neste sábado, 20, que o sistema de emissão de alertas de eventos climáticos foi invadido e que o caso será investigado pela Polícia Federal .

A invasão levou ao envio de mensagens para usuários de vários estados com termos inusitados, como "misantropia" e até menções a um "ataque alienígena", causando surpresa e confusão. Por medida de precaução, a ferramenta foi temporariamente desativada até que as autoridades federais possam esclarecer a situação. A Defesa Civil de São Paulo, que não enviou nenhum alerta, informou que o sistema é gerido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Segundo a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), a plataforma foi retirada do ar às 1h30 deste sábado após detectar a invasão. O disparo das mensagens foi feito remotamente por alguém sem autorização e pode ter sido resultado de um ataque hacker.

Os alertas, que aparecem como pop-ups nos celulares e podem reproduzir um sinal sonoro mesmo no modo silencioso, foram recebidos em estados como São Paulo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O conteúdo das mensagens não se referia a nenhuma situação real de risco, o que levou a investigações para identificar os responsáveis. A palavra "misantropia", que significa aversão ou rejeição à humanidade, não tem relação com fenômenos climáticos ou emergências.

Em alguns locais de São Paulo, o alerta chegou a mencionar um "ataque alienígena", aumentando a perplexidade. A Defesa Civil paulista reforçou que não há, até o momento, registro de ocorrência que justifique a emissão de alerta extremo relacionado ao conteúdo reportado. A medida de desabilitar a ferramenta tem caráter temporário e visa evitar novos episódios enquanto a PF apura o caso.

As redes sociais foram inundadas com questionamentos sobre a segurança do sistema de alertas, que é crucial para a proteção da população em situações de desastres naturais

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Invasão Hacker Sistema De Alertas Defesa Civil Polícia Federal Misantropia

 

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