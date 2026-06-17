Defensoria pede reclassificação de crime e revogação de prisão preventiva de instrutores de Limeira

Advogados de dois instrutores da Ponte do Esqueleto argumentam que a morte da jovem não configurou dolo eventual, mas sim negligência, e solicitam ao TJSP a revisão da tipificação penal e a soltura dos acusados.

Advogados de dois dos instrutores investigados na tragédia da Ponte do Esqueleto, em Limeira, apresentaram um pedido de habeas corpus ao Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo a reclassificação do crime e a revogação da prisão preventiva dos acusados.

Rafael Gomes dos Santos e Gabriela Cristina Câmara da Silva, que representam Luis Felipe Feliciano e Maicon Fernandes Cintra, sustentam que a conduta dos instrutores não configura dolo eventual, mas sim negligência ou imperícia dentro de um homicídio culposo. Eles argumentam que o dolo eventual exige que o agente, ciente do risco, acolha o resultado fatal com indiferença, postura que, segundo a defesa, nunca foi demonstrada pelos investigados.

O pedido de habeas corpus também requer a soltura dos réus, alegando que a prisão preventiva não é a medida mais adequada para garantir o andamento regular do processo penal. Durante a audiência, o advogado Rafael Gomes dos Santos esclareceu que os acusados não se consideram inocentes, porém afirmam não ter conhecimento dos detalhes que levaram ao acidente que vitimou a jovem Maria Eduarda.

Segundo a defesa, o protocolo de segurança existente no local apresentava falhas, mas não houve intenção deliberada de causar o resultado letal. Os três instrutores - Luis Felipe Feliciano, Maicon Fernandes Cintra e Vitor de Freitas Gonçalves - continuam detidos, tendo sido transferidos recentemente do Centro de Detenção Provisória de Piracicaba para o CDP de Guarulhos por decisão administrativa do primeiro estabelecimento, sem solicitação da defesa.

Os advogados ainda não foram informados sobre os fundamentos específicos que motivaram a mudança de local de custódia. A investigação conduzida pela Polícia Civil segue analisando possíveis deficiências nos procedimentos de conferência de equipamentos e nas práticas de segurança antes do salto. Em depoimento, os instrutores alegaram desconhecer como a vítima conseguiu se lançar sem estar presa à corda de segurança, apontando para uma falha técnica que ainda precisa ser esclarecida.

Enquanto isso, a defesa permanece firme na tese de que a conduta dos acusados se enquadra em culpa, e não em dolo eventual, buscando, com o habeas corpus, a revisão da tipificação penal e a libertação temporária dos acusados até a conclusão das investigações e do julgamento.





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