Decreto atualiza Marco Civil da Internet para 'big techs' e proteção de mulheres no ambiente digital

O presidente Lula assinou dois decretos que atualizam a regulamentação do Marco Civil da Internet e alteram a responsabilidade das 'big techs' quanto à publicação de conteúdos criminosos. Um dos decretos estabelece diretrizes para ampliar a proteção de mulheres no ambiente digital e detalha deveres das plataformas digitais na prevenção e resposta a casos de violência virtual.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou dois decretos atualizando a regulament ação do Marco Civil da Internet e alterando a responsabilidade das 'big techs' quanto à public ação de conteúdos criminosos.

Um dos decretos estabelece diretrizes para ampliar a proteção de mulheres no ambiente digital e detalha deveres das plataformas digitais na prevenção e resposta a casos de violência virtual. O segundo atualiza a regulamentação do MCI para fortalecer o enfrentamento de fraudes, golpes e crimes nas plataformas.

A atualização do MCI acontece depois que o Supremo Tribunal Federal mudou, no ano passado, o entendimento sobre o regime de responsabilidade das plataformas - em casos de crimes graves nos quais falharam no dever de cuidado, e em crimes em geral, quando não atenderem a notificações para a retirada de conteúdo





valoreconomico / 🏆 4. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva Pacto Nacional Contra O Feminicídio Marco Civil Da Internet Decreto Responsabilidade Das 'Big Techs' Ação Prevenção A Feminicídios Vícios Da Lei Alteração Da Lei Dos Crimes De Tortura Vícios Da Lei Maria Da Penha Relacionadas Ao Enfrentamento Da Violência Con Vícios Da Lei Execução Penal Cadastro Nacional De Pessoas Condenadas Por Vi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Como Neymar superou concorrentes após a Data Fifa de março e garantiu lugar na CopaPassada a euforia pela convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026, o principal debate deixou de ser apenas a presença de Neymar

Read more »

Governo estabelece novas regras para big techs atuarem no Brasil; veja principais pontosGoverno afirma que atualizou a regulamentação do Marco Civil da Internet à luz da decisão do STF que mudou a responsabilização das plataformas, e criou medidas de proteção às mulheres na internet.

Read more »

Marco Rubio acusa Partido Comunista pelos problemas econômicos da ilha de CubaO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, criticou o Partido Comunista e a Gaesa, conglomerado controlado pelas Forças Armadas, por problemas econômicos na ilha de Cuba. Ele prometeu um 'novo caminho' entre os dois países e ofereceu ajuda financeira.

Read more »

Lula assina novas regras para proteger mulheres onlineO presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decretos que alteram a regulamentação do Marco Civil da Internet e permitirão a responsabilização de plataformas digitais

Read more »