Declaração do Imposto de Renda 2026: Atenção aos Ganhos com Apostas Online

Contribuintes que obtiveram ganhos com apostas esportivas ou jogos online devem declarar esses rendimentos no Imposto de Renda 2026, utilizando o ComprovaBet e atentando para os prazos de pagamento e declaração.

A declaração do Imposto de Renda 2026 exige que contribuintes que obtiveram ganhos com apostas esportivas ou plataformas de jogos online informem esses rendimentos. A crescente popularidade das apostas online exige atenção redobrada para evitar problemas fiscais.

Desde o ano passado, a Receita Federal determina que todos os ganhos em apostas online devem ser declarados no Imposto de Renda, sendo considerados rendimentos tributáveis. A Receita Federal implementou novos campos na declaração do IRPF para facilitar a informação dos ganhos provenientes de apostas.

Os ganhos obtidos em apostas esportivas são tributados de forma exclusiva e definitiva, com uma alíquota de 15% sobre o prêmio líquido anual – a diferença entre os prêmios recebidos e as apostas realizadas, quando pagos por empresas legalmente operantes que efetuam a retenção do imposto. O contribuinte deve declarar esses valores na ficha de “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, no campo específico para prêmios líquidos de loterias de apostas de quota fixa.

A tributação incide apenas sobre ganhos que excedam R$ 28.467,20 no ano. Para comprovar os ganhos, o apostador deve utilizar o ComprovaBet, documento fornecido pelas plataformas até o último dia útil de fevereiro, consolidando as informações dos resultados obtidos no ano anterior.

O acesso ao ComprovaBet é feito através da conta Gov.br (nível ouro ou prata), onde todas as operações de apostas esportivas são informadas, e o próprio sistema calcula o imposto devido, gerando o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) se houver ganho. Especialistas recomendam detalhar as apostas ganhas para maior clareza em caso de fiscalização.

É crucial observar que o prazo para o ComprovaBet e o pagamento do DARF é até o final de abril, enquanto a declaração do IRPF vai até maio, criando um desencontro de datas que exige atenção. O pagamento do imposto sobre ganhos com apostas deve ser quitado até 30 de abril, antes da entrega da declaração anual, que tem prazo até 29 de maio.

O imposto incide sobre o lucro líquido, a nova riqueza gerada na plataforma, e não sobre o capital investido. O não pagamento dentro do prazo acarreta multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, além da taxa Selic.

Além dos ganhos, os valores mantidos em contas nas plataformas de apostas, superiores a R$5,00, também devem ser declarados na ficha “Bens e direitos”, utilizando o código específico para contas em operadores de loterias de apostas de quota fixa, informando o CNPJ do operador e o saldo em 31 de dezembro de 2025. Em relação às plataformas estrangeiras, a responsabilidade de informar as operações no ComprovaBet é do contribuinte, e quando a retenção automática não é realizada, o recolhimento do imposto também é de responsabilidade do apostador, sendo os valores declarados como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior.

A Receita Federal reforça a importância da declaração correta para evitar inconsistências fiscais e garantir a conformidade com a legislação tributária





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