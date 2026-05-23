Decisão monocrática do ministro Flávio Dino dá final ao debate sobre recomposição orçamentária da CVM

A decisão cautelar do ministro Flávio Dino determina que 70% da taxa de fiscalização da CVM deve ser revertida para a autarquia. A medida fortalece a supervisão do mercado de capitais, mas também gera desafios como reforço de pessoal e renegociações com o governo federal.

Recomposição orçamentária por meio de taxa fiscalização fortalece supervisão do mercado de capitais, mas implementação tem desafios, como reforço de pessoal e renegociações com o governo federal.

Diretor(a) da CVM, João Accioly, considera decisão monocrática do relator do ministro Flávio Dino como positiva para o mercado de capitais. O advogado e ex-diretor Alexandre Rangel classifica a decisão como histórica, destacando que a correta destinação do valor é essencial para a eficiência da autarquia e o resultado da votação reflete o trabalho de articulação. Gustavo González, ex-membro do colegiado, avalia que a decisão é um marco transformacional, destacando desafios a serem superados.

Henrique Machado, outro ex-membro do colegiado, prevê melhor segurança jurídica com o efetivo resgate orçamentário e o consecuente aprimoramento da supervisão do mercado de capitais. Gustavo Borba, ex-diretor e atual advogado, pondera que a implementação é complexa, envolvendo questões orçamentárias e o número adequado de servidores. Para Yazbek, a decisão é fundamental para afastar distorções históricas, iniciando uma discussão com o governo federal





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