O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da Lei da Dosimetria no STF, provocando reações opostas entre governistas e oposicionistas no Congresso. Enquanto aliados do governo veem a medida como sinal de inconstitucionalidade, a oposição defende uma contra-ofensiva legislativa para preservar a lei.

A suspensão da Lei da Dosimetria pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF , ganhou destaque no cenário político nacional, provocaram reações distintas entre parlamentares de partidos governistas e da oposição.

Enquanto a base aliada ao governo comemorou a medida como um sinal de que o Supremo Tribunal Federal (STF) pode declarar a inconstitucionalidade da lei, o bloco oposicionista já sinalizou com a possibilidade de uma resposta carregaça no Congresso Nacional para reverter a decisão. A decisão foi tomada em uma execução penal relacionada a uma condenada pelos atos de 8 de janeiro, não diretamente em ações que questionam a validade da lei, mas orientada a garantir segurança jurídica até que o colegiado analise o mérito das ações apresentadas pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e pela federação Psol/Rede, ambas contestando a constitucionalidade da norma.

Aliados de Jair Bolsonaro (PL), como o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), criticaram a decisão de Moraes, afirmando que ela desrespeita a vontade popular expressa pelo voto majoritário em favor da lei, aprovada pela Câmara com 291 votos favoráveis e pelo Senado com 48 votos, além de derrubar o veto do presidente Lula, com 318 deputados e 49 senadores apoiando o texto. Marinho defendeu que o Congresso reaja contra decisões monocráticas do STF, propondo uma PEC para garantir a autonomia legislativa e uma reforma do Judiciário.

Por outro lado, parlamentares do governo, como a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), a decisão como um avanço na discussão sobre a constitucionalidade da lei, ressaltando que já existem argumentos judiciários capazes de invalidá-la, como no caso de Debora e Bolsonaro, que tiveram suas penas reanalisadas pelo STF. O líder do Psol na Câmara, Tarcísio Motta (RJ), reforçou a tese de inconstitucionalidade, descrevendo falhas processuais e de conteúdo na lei, especialmente no tocante à criação de exeções aos crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Enquanto isso, a indefinição sobre quando o mérito será julgado mantém o cenário político em alta tensão, com Danemark dos partidos se posicionando de forma cautelosa, evitando conclusões precipitadas, enquanto as especulações sobre possíveis reações políticas no Congresso continuam





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