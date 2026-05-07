Decisão do STF coloca em risco delação de Daniel Vorcaro na Operação Compliance Zero

O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a 5ª fase da Operação Compliance Zero e apontou contradições na delação de Daniel Vorcaro, que pode ser rejeitada pelos investigadores. O relator do caso Master destacou que os indícios não são de mera amizade, mas de um arranjo funcional com benefícios mútuos. A credibilidade da delação está em xeque, e o futuro do banqueiro depende da coerência de suas acusações.

A decisão do ministro André Mendonça , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), que autorizou a 5ª fase da Operação Compliance Zero deflagrada nesta quinta-feira (7), não se limita apenas a expor um suposto envolvimento do PP-PI.

O despacho do magistrado traz indícios de que a delação de Daniel Vorcaro pode estar em risco de implodir, conforme apontam diferentes trechos do documento. O relator do caso Master afirma, em texto explícito, que os indícios descobertos pela Polícia Federal não podem ser interpretados como 'mero vínculo fraternal'.

'A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade', destaca Mendonça já na página 3 do despacho. A escolha das palavras não é casual, pois nas entrelinhas, o ministro observa contradições entre a proposta de delação de Vorcaro, entregue ontem à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR), e os fatos apurados.

Como revelou a analista Brasília Rodrigues, do SBT News, o banqueiro cita versões conflitantes, o que coloca em xeque a credibilidade de sua delação. O confronto de versões é o principal risco à delação de Vorcaro, que pode não ser aceita pelos investigadores. Em entrevista ao SBT News em 23 de abril, o próprio Vorcaro já havia demonstrado inconsistências em seu depoimento.

Ao não 'entregar tudo', o banqueiro perde força argumentativa junto à PF, à PGR e ao STF, e pode enfrentar consequências graves. Resta saber se o relator do caso Master terá a mesma 'paciência' que teve o colega Alexandre de Moraes com o delator da trama golpista, Mauro Cid, que pôde modificar a própria proposta de delação por ao menos cinco vezes, após descumprir sequencialmente o compromisso de dizer tudo o que sabia.

A decisão de Mendonça reforça a seriedade com que o STF está tratando o caso, sinalizando que a delação de Vorcaro precisará ser robusta e coerente para ser considerada válida. Caso contrário, o banqueiro pode enfrentar processos por obstrução à justiça, além de perder a chance de reduzir sua pena. A Operação Compliance Zero, que já está em sua quinta fase, tem como objetivo investigar supostas irregularidades em contratos públicos e esquemas de corrupção envolvendo políticos e empresários.

A delação de Vorcaro, que poderia ser um marco no desmantelamento de redes criminosas, agora está sob escrutínio rigoroso, e seu futuro depende da capacidade de provar a veracidade de suas acusações. A análise do STF será crucial para determinar se as informações fornecidas por Vorcaro são confiáveis e se justificam a abertura de novas investigações





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