Decisão de Trump sobre PCC e CV coloca Lula em situação delicada, mas impacto eleitoral é limitado, diz analista

A classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas pelos EUA gera desconforto político para Lula, mas analista acredita que efeito nas eleições será pequeno. A medida também cria incertezas de compliance para o setor privado brasileiro.

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , de classificar o Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras coloca o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em uma situação desconfortável, especialmente na área de segurança pública.

Para Christopher Garman, diretor para as Américas da consultoria Eurasia Group, o impacto eleitoral dessa medida tende a ser limitado, mas ela cria um problema político para Lula ao pressioná-lo a criticar uma ação dura contra o crime organizado que conta com amplo apoio da opinião pública. Em entrevista à BBC News Brasil, Garman analisou os desdobramentos da inclusão das facções brasileiras na lista de terroristas dos EUA, destacando que Lula se vê obrigado a reagir a uma iniciativa popular entre os eleitores, mas que pode gerar atritos diplomáticos.

Segundo o analista, a medida já vinha sendo discutida internamente pelo governo Trump há meses, e a influência da família Bolsonaro, embora existente, foi secundária. O senador Flávio Bolsonaro se reuniu com Trump e pediu a classificação, mas Garman compara a situação a um cenário onde a decisão já estava na boca do gol e Flávio apenas deu um empurrãozinho final. A reação de Lula foi imediata e enfática: Não aceitamos ser tratados como moleques, declarou o presidente brasileiro.

No entanto, Garman ressalta que o impacto eleitoral da decisão deve ser pequeno, embora sirva como um complicador adicional para a campanha de Lula, que enfrenta críticas sobre sua postura em relação ao crime organizado. O fato de a designação das facções brasileiras ter levado mais tempo para ser anunciada do que em outros países da região reforça a tese de que a Casa Branca agiu com cautela, e não por pressão política.

Do ponto de vista econômico, a classificação das facções como terroristas cria uma nuvem de incerteza de compliance para o setor privado brasileiro. Empresas que mantêm negócios ou transações que possam envolver interesses do crime organizado correm o risco de serem alvo de sanções dos EUA, como as aplicadas pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Na prática, as entidades privadas precisarão adotar controles mais rigorosos para garantir que suas operações não estejam ligadas a recursos do PCC ou do CV. Garman compara a situação ao que ocorreu no México, onde bancos pequenos foram fechados após acusações de lavagem de dinheiro para cartéis, mas ressalta que isso não afastou investidores estrangeiros do país.

A medida também não deve transformar o Brasil em um pária em termos de investimentos diretos, já que designações similares não tiveram esse efeito no México, Colômbia ou Equador. Ele descarta a possibilidade de uma ação militar americana no Brasil, argumentando que não há interesse em intervir em uma democracia grande e estratégica como o Brasil. A designação serve mais como justificativa jurídica para investigações e sanções financeiras do que como prelúdio para uma operação militar.

Em países como a Venezuela, a classificação foi usada para apoiar planos já existentes de intervenção, mas no caso brasileiro, as mesmas razões que tornavam essa hipótese improvável continuam válidas. Portanto, o principal efeito prático é aumentar a complexidade regulatória para empresas que operam em setores sensíveis, sem alterar significativamente o cenário eleitoral ou de investimentos. Em resumo, a decisão de Trump representa um desconforto político para Lula, mas seu impacto eleitoral deve ser limitado.

O maior desafio está na adaptação do setor privado às novas exigências de compliance, que podem gerar custos adicionais e incertezas temporárias. A longo prazo, a medida reforça a tendência de endurecimento global contra o crime organizado, mas não deve provocar mudanças drásticas na relação entre Brasil e Estados Unidos ou no fluxo de investimentos estrangeiros.

A nuvem de incerteza, embora relevante, tende a se dissipar à medida que as empresas se adequarem às novas regras e que o governo brasileiro busque um diálogo com Washington para mitigar os efeitos colaterais





bbcbrasil / 🏆 8. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump PCC Comando Vermelho Lula Terrorismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lula reage a decisão de Trump sobre PCC e CV: ‘Não aceitamos ser tratados como republiqueta’Presidente chamou Flávio Bolsonaro de 'traidor da pátria' por defender medida do governo dos EUA

Read more »

O ‘movimento concreto’ que favorece Flávio na decisão de Trump sobre PCC e CVNo Ponto de Vista, analistas avaliam que decisão dos EUA fortalece discurso bolsonarista, mas pode afetar cooperação policial e abrir tensão diplomática

Read more »

Com Lula fora de Brasília, ministros fazem balanço de decisão dos EUA sobre CV e PCCA pedido de Lula, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, convocou reunião com auxiliares do petista sobre o assunto

Read more »

O possível impacto da decisão de Trump sobre o PCC e CV no Pix, segundo DuriganO ministro da Fazenda defendeu a cooperação com os EUA e afirmou que o presidente Lula (PT) deve ligar para Trump

Read more »