Decisão de Alexandre de Moraes que impede redução de penas gera controvérsia

A decisão de Alexandre de Moraes de suspender a Lei da Dosimetria até avaliação do STF gerou controvérsia. A oposição considera reavivar a"PEC da Anistia" em resposta, acusando Moraes de desafiar o Legislativo. Governistas celebram a decisão como um golpe ao bolsonarismo. A lei, que poderia reduzir penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, aguarda julgamento da sua constitucionalidade.

Decisão de Alexandre de Moraes que impede redução das penas até avaliação do plenário do STF sobre a constitucionalidade da lei irritou a oposição, mas gerou comemoração entre os governistas.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a Lei da Dosimetria até avaliação do STF gerou controvérsia. A oposição considera reavivar a"PEC da Anistia" em resposta, acusando Moraes de desafiar o Legislativo. Governistas celebram a decisão como um golpe ao bolsonarismo. A lei, que poderia reduzir penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, aguarda julgamento da sua constitucionalidade.

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