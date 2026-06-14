Decisões de juros do Fed e Copom dominam a semana; mercado monitora geopolítica

Na semana de 15 a 19 de junho, as atenções dos investidores se voltam para as reuniões do Federal Reserve e do Copom. Expectativa de manutenção das taxas nos EUA e possível corte no Brasil, com alívio geopolítico e dados de inflação influenciando as decisões.

O Federal Reserve (Fed) e o Comitê de Política Monetária ( Copom ) do Banco Central anunciam suas decisões sobre juros na quarta-feira, 17 de junho, marcando o principal evento da semana para os mercados financeiros.

A expectativa de um acordo entre Estados Unidos e Irã nos próximos dias reduziu parte dos temores relacionados ao conflito no Oriente Médio e levou à retirada do prêmio de risco geopolítico dos juros futuros na sexta-feira. Somado ao alívio trazido pelos números do IPCA de maio, o cenário reforça a atenção dos investidores aos comunicados dos bancos centrais e às pistas sobre a trajetória dos juros nos próximos meses.

O mercado global acompanha com cautela as sinalizações, em meio a incertezas fiscais e cambiais que podem impactar as economias emergentes. A reunião do Federal Reserve na quarta-feira será a primeira sob o comando de Kevin Warsh, com expectativa de manutenção da taxa básica de juros na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. O foco dos investidores estará principalmente nas sinalizações da autoridade monetária sobre os próximos passos da política monetária americana.

O mercado busca pistas sobre o ritmo de cortes ou possíveis aumentos diante das pressões inflacionárias persistentes e da desaceleração econômica global. A ausência de mudanças na taxa é amplamente esperada, mas as projeções econômicas e o gráfico de pontos serão analisados para calibrar as expectativas futuras. Analistas destacam que a comunicação do Fed será crucial para evitar volatilidade nos mercados de câmbio e de renda fixa.

No Brasil, a queda recente dos juros futuros e a melhora das perspectivas para a inflação voltaram a alimentar apostas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) poderá reduzir a Selic em 0,25 ponto percentual nesta semana. Ainda assim, a maior parte do mercado segue projetando a manutenção da taxa básica em 14,50% ao ano. O IPCA de maio veio abaixo das expectativas, dando algum alívio, mas o núcleo da inflação ainda preocupa.

Os analistas dividem-se entre a cautela fiscal e a necessidade de estimular a atividade econômica. A decisão do Copom será acompanhada de perto por investidores domésticos e estrangeiros, especialmente em um contexto de pressões políticas sobre a condução da política monetária. No cenário internacional, o encontro do G7 na França tenta encontrar consensos sobre temas como a guerra na Ucrânia e a escalada no Oriente Médio.

Manifestantes protestaram contra o grupo, símbolo da concentração de poder político e econômico, reunindo cerca de 7 mil pessoas. O presidente dos EUA, Trump, criticou o ataque de Israel no Líbano em uma tentativa de preservar o acordo com o Irã. Enquanto isso, o principal negociador iraniano afirmou que o ataque israelense mostra a incapacidade dos EUA de cumprir compromissos, aumentando a incerteza quanto à estabilidade regional.

Esses eventos geopolíticos têm potencial para influenciar os preços do petróleo e o apetite por risco global. Além disso, um acidente aéreo na China envolvendo aeronaves da fabricante BYD matou seis pessoas, e a Rússia suspendeu um sistema de vigilância após a morte do líder supremo do Irã, revelando vulnerabilidades da inteligência artificial. Esses eventos, embora pontuais, adicionam camadas de complexidade ao cenário global.

A semana promete ser movimentada para os investidores, que acompanharão de perto as decisões dos bancos centrais e os desdobramentos geopolíticos. A combinação de fatores monetários, fiscais e externos deve determinar o rumo dos ativos financeiros nos próximos dias, com destaque para a curva de juros e o câmbio no Brasil e nos Estados Unidos





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