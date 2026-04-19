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Décima Caminhada pela Conscientização do Autismo reúne milhares na Ilha do Governador

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Décima Caminhada pela Conscientização do Autismo reúne milhares na Ilha do Governador
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📆4/19/2026 6:20 PM
📰jornalodia
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Evento na Zona Norte do Rio busca dar visibilidade à causa do Transtorno do Espectro Autista (TEA) com foco em políticas públicas inclusivas e apoio aos cuidadores.

A Ilha do Governador, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi palco neste domingo, dia 19, da décima edição da Caminhada pela Conscientização do Autismo . Este importante evento, organizado pelo Compartilha, um grupo dedicado de pais de crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista ( TEA ), tem como objetivo principal aumentar a visibilidade e a compreensão sobre essa condição.

A iniciativa deste ano, com o slogan tocante Cuidar de quem cuida, atraiu uma multidão estimada em mais de duas mil pessoas. A caminhada percorreu um trajeto que se estendeu da Praia da Bica até a Praça Jerusalém, criando um corredor de esperança e solidariedade. O evento foi animado por uma banda dos Fuzileiros Navais, que proporcionou um fundo musical vibrante para o cortejo. A celebração culminou com um gesto simbólico de esperança: a soltura de balões azuis, cor tradicionalmente associada à causa do TEA, em virtude da maior prevalência do transtorno em meninos. Bruno Almeida, presidente do Compartilha, expressou sua satisfação com o crescente público a cada edição, destacando a importância do tema deste ano. Ele enfatizou a necessidade vital de estender cuidados e suporte aos pais e mães que dedicam suas vidas ao cuidado de seus filhos com TEA, reconhecendo o imenso esforço e dedicação que essa jornada exige. A força coletiva unida por uma causa tão nobre reflete a esperança e a determinação da comunidade em promover um futuro mais inclusivo. Bruna Rakdyelle, de 33 anos, participante assídua do evento com seu filho Moisés, de 10 anos, que também tem TEA, ressaltou o valor inestimável que tais iniciativas possuem para crianças e jovens diagnosticados com o transtorno. Ela explicou que esses encontros são fundamentais para que eles percebam que não estão sós, que pertencem a uma comunidade solidária e acolhedora. A ação, segundo Bruna, serve como um poderoso reforço para a urgência da implementação de políticas públicas que promovam a inclusão genuína e a valorização da diversidade em todos os aspectos da sociedade. A conscientização gerada pela caminhada contribui significativamente para a derrubada de barreiras sociais e profissionais que ainda afetam pessoas com TEA. Além disso, fortalece o elo entre as famílias, transformando experiências individuais em uma voz coletiva potente que clama por respeito, aceitação e inclusão plena. Ela compartilhou que Moisés adora participar, tanto na Ilha do Governador quanto em outros eventos, como os realizados em Copacabana, expressando o desejo de encontrar outras crianças como ele. Um ponto que particularmente encanta Moisés é a presença dos Fuzileiros Navais e de representantes da Marinha, evidenciando como elementos que fogem do convencional podem despertar grande interesse e alegria. O prefeito Eduardo Cavaliere, do PSD, marcou presença na caminhada e anunciou um compromisso significativo para o bairro: a criação de um espaço dedicado ao atendimento especializado para crianças e jovens com TEA na Ilha do Governador. Ele revelou a meta ambiciosa de estabelecer dez centros de atendimento TEA na cidade, com oito já em funcionamento, mencionando as inaugurações recentes em Irajá e Campo Grande, com foco em crianças e, especialmente, em suas famílias. O prefeito reafirmou seu compromisso pessoal em viabilizar um centro de estímulo e desenvolvimento na Ilha do Governador, um passo crucial para a comunidade local. Bruna, moradora do bairro, enfatizou a importância estratégica de um centro especializado na região. Ela acredita que tal espaço seria um divisor de águas, não apenas para o desenvolvimento de seu filho, mas também para inúmeras outras mães, oferecendo uma rede de apoio essencial com acesso a terapias diárias. A espera por tratamentos pelo SUS, que pode ser prolongada, muitas vezes atrasa terapias cruciais para o prog mylo do desenvolvimento de cada criança. A concretização deste centro pelo prefeito, segundo Bruna, representaria um alívio e uma esperança renovada para muitas famílias da Ilha do Governador, solidificando a ideia de que o cuidado e a inclusão são direitos fundamentais

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