Com a decisão desta sexta-feira (22), o decano da Corte terá até 90 dias para devolver o caso à Segunda Turma do STF. Antes da interrupção do julgamento virtual, o relator do processo, ministro André Mendonça, votou por manter a prisão preventiva de Felipe, segundo o magistrado, há indícios de que o investigado continuou atuando em operações financeiras consideradas suspeitas mesmo após fases anteriores da investigação, deflagrada pela Polícia Federal no início do mês.

Decano do STF tem 90 dias para analisar caso após relator votar por manter prisão. Com a decisão desta sexta-feira (22), o decano da Corte terá até 90 dias para devolver o caso à Segunda Turma do STF .

Antes da interrupção do julgamento virtual, o relator do processo, ministro André Mendonça, votou por manter a prisão preventiva de Felipe, segundo o magistrado, há indícios de que o investigado continuou atuando em operações financeiras consideradas suspeitas mesmo após fases anteriores da investigação, deflagrada pela Polícia Federal no início do mês. A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro envolvendo o Na decisão levada ao plenário virtual, Mendonça afirmou que a Polícia Federal identificou movimentações financeiras ‘atípicas’ e operações que somam cerca de R$ 186 milhões apenas entre fevereiro e abril de 2026.

O ministro citou ainda a emissão de notas comerciais escriturais no valor de R$ 132,9 milhões e um crédito de R$ 9,1 milhões na conta pessoal de Felipe Vorcaro. O relator destacou que a investigação aponta o uso de ‘contas de passagem’, triangulações financeiras e sociedades de propósito específico (SPEs) para ocultar a origem dos recursos.

‘As investigações identificaram a utilização de extensa rede de pessoas físicas e jurídicas, por meio das quais os mesmos sócios se repetiriam em diferentes estruturas societárias, revelando aparente mecanismo voltado à ocultação da origem, natureza e titularidade de bens e recursos financeiros’, escreveu Mendonça no voto. Segundo a Polícia Federal, Felipe Vorcaro atuaria como operador financeiro do esquema investigado e teria papel relevante na articulação de operações patrimoniais e societárias ligadas ao grupo.

Mendonça também afirmou que há risco de continuidade das supostas práticas criminosas caso o investigado responda em liberdade. Para o ministro, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, evitar destruição de provas e assegurar o andamento das investigações. O voto menciona ainda mensagens obtidas pela PF em abril deste ano, nas quais Felipe e outros investigados discutiam a criação de sociedades para ‘descer capital’ e ‘descarimbar’ recursos – expressões interpretadas pelos investigadores como tentativas de ocultação patrimonial





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