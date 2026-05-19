Decagro, Dilma e Bolsonaro: o Brasil, um novo bloco de influência política?

O governo Lula adotou uma postura estratégica defensiva em relação a concessões aos parceiros do BRICS+ relacionadas a reduções tarifárias ou compromissos financeiros, sob a ameaça de eventual retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao poder.

Como é típico na maioria dos assuntos de Estado, o centro da disputa em torno do engajamento do Brasil na iniciativa BRICS+ está no plano político doméstico.

Durante grande parte dos últimos dois anos, o governo Lula posicionou Brasília como uma defensora do Sul Global, a plataforma BRICS+ para advogar por uma arquitetura financeira internacional menos dependente do dólar e por uma recalibragem da governança global. No entanto, sob a retórica de multipolaridade, o atual nível de engajamento do Brasil no bloco sofreu uma desaceleração perceptível.

O ímpeto da política externa brasileira encontrou uma limitação significativa, não devido à escassez de oportunidades internacionais, mas sim a um ambiente político doméstico altamente incerto





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