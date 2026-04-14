Debate sobre saúde mental de Trump reacende: Críticos e aliados questionam estabilidade do ex-presidente

As declarações e o comportamento errático de Donald Trump reacenderam o debate sobre sua saúde mental, levando a questionamentos sobre sua aptidão para o cargo e o futuro da liderança americana. Críticos pedem a aplicação da 25ª Emenda, enquanto aliados defendem uma estratégia política.

O comportamento errático e as declarações extremistas de Donald Trump reacenderam o debate sobre sua saúde mental , uma discussão que o acompanha desde que entrou na cena política nacional, há uma década. Falas desconexas, difíceis de acompanhar e, por vezes, carregadas de termos ofensivos, culminaram na ameaça de que “uma civilização inteira morrerá esta noite”, ao se referir ao Irã, após chamar o Papa Leão XIV de 'fraco', Trump publica imagem de si mesmo que o retrata como uma figura semelhante a Jesus Trump ameaça destruir embarcações do Irã com ‘mesmo sistema de morte’ usado no Caribe após início de bloqueio no Estreito de Ormuz. A Casa Branca rejeitou essa avaliação, afirmando que Trump está lúcido e apenas mantém seus adversários sob pressão. Ainda assim, os episódios levantaram questionamentos sobre a liderança dos EUA em um momento de guerra, gerando preocupações sobre a estabilidade de um chefe de Estado, debatida de forma pública e detalhada, com implicações profundas.

Democratas, que há anos questionam a aptidão psicológica de Trump, voltaram a defender a aplicação da 25ª Emenda da Constituição americana, que permite o afastamento do presidente por incapacidade. Mas a preocupação não se limita a opositores, humoristas ou especialistas em saúde mental que analisam o caso à distância. O debate agora também aparece entre generais aposentados, diplomatas, autoridades estrangeiras e, de forma mais surpreendente, entre figuras da direita que já foram aliadas do presidente.

A ex-deputada Marjorie Taylor Greene, republicana da Geórgia que recentemente rompeu com Trump, defendeu o uso da 25ª Emenda e afirmou à CNN que ameaçar destruir a civilização iraniana “não é retórica dura, é insanidade”. A comentarista conservadora Candace Owens chamou o presidente de “lunático genocida”. Já o teórico da conspiração Alex Jones disse que Trump “balbucia e parece que o cérebro não está funcionando muito bem”. Parte das críticas vem de pessoas que trabalharam com o presidente e hoje são opositoras. Antes mesmo da ameaça ao Irã, Ty Cobb, advogado da Casa Branca no primeiro mandato de Trump, disse ao jornalista Jim Acosta que o presidente é “claramente insano” e que suas recentes publicações agressivas nas redes sociais “destacam o nível de sua insanidade”. Stephanie Grisham, ex-porta-voz da Casa Branca, afirmou que ele “claramente não está bem”.

Trump reagiu com uma longa e irritada publicação nas redes sociais, na qual chamou críticos como Owens, Jones, Megyn Kelly e Tucker Carlson de “pessoas de baixo QI” e “problemáticas”, acusando-os de buscar publicidade barata. Apesar das críticas vindas da direita, parlamentares republicanos seguem publicamente leais ao presidente, e não há sinais de apoio dentro do governo para acionar a 25ª Emenda, o que torna a hipótese improvável.

Contudo, pesquisas recentes indicam crescente preocupação entre americanos sobre a aptidão de Trump, já o presidente mais velho a tomar posse, à medida que se aproxima dos 80 anos. Uma pesquisa Reuters/Ipsos de fevereiro apontou que 61% dos americanos acreditam que Trump se tornou mais errático com a idade, enquanto apenas 45% o consideram mentalmente apto para lidar com desafios, uma queda em relação aos 54% registrados em 2023. Já um levantamento da YouGov indicou que 49% o consideram velho demais para o cargo.

Democratas intensificaram as críticas nos últimos dias. O senador Chuck Schumer classificou Trump como “extremamente doente”, enquanto o deputado Hakeem Jeffries o descreveu como “fora de controle”. Já Ted Lieu foi mais direto ao chamá-lo de “completamente insano”. O deputado Jamie Raskin chegou a solicitar uma avaliação médica formal, apontando sinais de possível declínio cognitivo. Aliados do presidente rejeitam essas críticas, afirmando que o comportamento faz parte de uma estratégia política, visando manter a pressão sobre seus oponentes e demonstrar força em tempos de crise. A situação, no entanto, permanece tensa, com o futuro da liderança americana envolto em incertezas, à medida que o debate sobre a saúde mental de Trump se intensifica e divide a nação.





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