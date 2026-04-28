Debate sobre relator da PEC que propõe fim da escala 6x1 divide governo e PT

Deputados governistas defendem a escolha de Paulinho da Força (Solidariedade-SP) para relatar a PEC que extingue a escala 6x1, enquanto o PT prefere um nome do partido ou aliado. A decisão deve ser discutida em reunião nesta terça-feira (28).

Deputados governistas, incluindo uma ala do Partido dos Trabalhadores (PT), passaram a defender, nesta segunda-feira (27), a escolha do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) para a relatoria da Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) que propõe o fim da escala 6x1 .

Parte dos defensores da proposta avalia que a função seja atribuída a um parlamentar de centro, com o objetivo de reduzir o risco de rejeição do texto no Congresso. Paulinho chegou a ser sondado e, segundo interlocutores, o deputado afirmou que, como presidente de partido, enfrenta demandas eleitorais que podem dificultar a dedicação ao tema, mas não descartou a possibilidade. A ideia, no entanto, enfrenta resistência dentro do PT.

Um grupo de parlamentares defende a indicação de um nome do próprio partido ou de um aliado do governo, para reforçar o protagonismo do Planalto na proposta. Um dos principais nomes ligados ao tema, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), é autor da PEC e, por isso, não pode acumular a função de relator.

O deputado Paulo Azi (União Brasil-BA), que relatou a proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), segue entre as opções, mas perdeu força após defender compensações fiscais a empresários caso o texto seja aprovado. Como é de praxe, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reúne com lideranças partidárias nesta terça-feira (28). A escolha do relator e do presidente da comissão especial que analisará a PEC deve estar entre os principais temas do encontro.

A PEC que propõe o fim da escala 6x1 tem gerado debates acalorados no Congresso Nacional. Enquanto alguns deputados defendem a medida como uma forma de equilibrar as contas públicas e reduzir o déficit fiscal, outros argumentam que a mudança pode prejudicar os trabalhadores, especialmente os que dependem do regime de plantão. A escala 6x1, que permite que profissionais trabalhem seis dias seguidos e tenham um dia de folga, é amplamente utilizada em setores como saúde e segurança pública.

A discussão sobre a PEC ganha ainda mais relevância em um contexto de crise econômica e alta desemprego no país. Além disso, a escolha do relator é estratégica, pois ele terá a responsabilidade de apresentar um parecer sobre a proposta, que pode influenciar diretamente o resultado da votação.

A definição do relator e da composição da comissão especial que analisará a PEC deve ocorrer nos próximos dias, e a expectativa é de que o tema seja levado ao plenário da Câmara em breve. A decisão final sobre a PEC pode ter um impacto significativo na economia e no mercado de trabalho brasileiro, o que torna o debate ainda mais relevante para a sociedade





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