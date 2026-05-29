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Debate sobre a designação do Comando Vermelho e PCC como terroristas gera polarização política

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Debate sobre a designação do Comando Vermelho e PCC como terroristas gera polarização política
Organizações CriminosasTerrorismoRelações Internacionais
📆5/29/2026 9:14 AM
📰bbcbrasil
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Polícia, política e relações internacionais se encontram em conflito quando o governo norte‑americano anuncia a inclusão do PCC e do CV em sua lista de entidades terroristas, provocando debates sobre soberania, sanções e cooperação internacional.

O debate sobre a possível designação das organizações criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como entidades terroristas chegou a ponto de polarizar o cenário político nacional.

A discussão, que está em curso há mais de um ano, foi intensificada após o governo dos Estados Unidos anunciar que pretende incluir as facções brasileiras em sua lista de organizações terroristas, medida que permitiria a imposição de sanções econômicas e financeiras a indivíduos e empresas que mantivessem vínculos com o PCC e o CV. Para o partido da oposição, liderado pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, a decisão representa um golpe contra a soberania nacional e um convite à intervenção militar estrangeira sob o pretexto do combate ao terrorismo.

Ao contrário, o governo Lula insiste que a proposta fere a legislação brasileira que diferencia as atividades criminosas de atos terroristas e que já possui leis robustas de combate ao crime organizado. O cálculo político de ambos os lados incrimina o ex‑presidente Trump e o cuartel‑de‑mão da ala bolsonarista que, segundo declarações confidenciais, teria pressionado Washington a registrar o alerta sobre as facções.

A acusação do governo de que a medida pode levar a sanções inesperadas a bancos e empresas brasileiras tem o respaldo da própria CIA que, em 2021, já havia incluído o PCC em sua lista de redes de financiamento criminosas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública defende que, usado em conjunto com as leis nacionais, a ação dos Estados Unidos não representa mais do que um reforço à cooperação internacional já existente, com o objetivo de limitar a expansão do comércio ilícito que atravessa fronteiras.

Durante assembleia conjunta do Poder Executivo, há debate sobre como modular a resposta a fim de evitar um desgaste político nos meses que antecedem as eleições gerais. Recentemente relatou a BBC News Brasil que o Estado está a piedeiro com a posição do governo de Trump, que surpreendeu profissionais diplomáticos com a anunciada mudança de posição inesperada.

Enquanto a polarização continua, há relatos que o sucesso do acordo depende de acordos técnicos envolvendo o Ministério das Relações Exteriores, da Fazenda e da Defesa, para analisar a viabilidade de garantir a integridade do sistema financeiro. Entretanto, histórias de bilionários e famílias de influência que se mantêm ao lado das facções criminosas continuam em investigação, e o Ministério da Justiça tem mantido as linhas retas com a Fiscalização de Garantia Federal que já denunciou ruídos em licitações públicas.

A situação complexa exige que o Brasil tenha uma resposta cautelosa que busque manter a democracia e a semelhança das facções com os torneios de poder interno, mas ao mesmo tempo esteja alinhado ao Mecanismo Fiscal Internacional que já assegurou a sanção de redes que trafegam drogas no país. A prioridade do partido do Senado é manter a proteção de empreendedores e de organizações sem fins lucrativos que estão na linha de frente, com o objetivo de garantir que não sejam penalizados indevidamente pelo sistema, já que algumas são consideradas como cruzamentos de autoridade.

Os prós e contras são mais do que um debate político, pois a viabilidade econômica das facções é fundamental para o planejamento da segurança interna. De acordo com fontes classificadas, a implementação das sanções pode levar a bloqueios de ativos valiosos que, caso se encontrem em empresas de setores críticos, podem comprometer setores inteiros da economia. Se o presidente for mais cauteloso e buscar parcerias positivas com governos aliados, pode evitar uma crise nas fronteiras digitais e físicas.

Em contraposição, o governo Bolsonaro acusa a política de deixar de pensar na segurança interna e na relação com os Estados Unidos. Assim, um dos principais obstáculos está no governo americano fornecer assistência econômica e policial, enquanto administra o meio de contrabarra e tratar situações de recrudescência do crime organizado. É aí que o PL de Santha, que propõe a adoção de mais protocolos de combate às facções, ganha a atenção dos analistas.

A preparação do Brasil para essa nova fase requer novas medidas de segurança, que incluem a normalização de dados de inteligência, o fortalecimento das bases civis e a comunicação direta com poder público local e internacional. Tais medidas podem ser contrapartidas para a invenção de um cenário de crise, além da avaliação de riscos potenciais.

Seminários já estão sendo promovidos em diferentes universidades, que podem colaborar na análise de como garantir que a legitimidade do discurso do Estado nem nas alianças terão sido compromissos. Esta discussão envolve temas delicados como a soberania oficial, o controle das redes criminosas e a relação de cooperação internacional. A adoção final de políticas que considerem o contexto pode determinar o futuro balizamento estratégico do país.

Se o Brasil seguir o caminho de semear a confiança junto a Washington, não que haja podemos estanquee sem medidas contrapostas e permitir que o Estado forme um status quo contra a seriedade e incertezas

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