De RH a Fazendeiro do Mar: Ex-Executivo Cria Império de Ostras Milionário em Santa Catarina

Um ex-profissional de recursos humanos trocou o escritório pelo mar e construiu uma fazenda de ostras em Santa Catarina que fatura milhões de reais, demonstrando como a busca por qualidade de vida e a identificação de oportunidades locais podem levar ao sucesso empresarial.

A história de Vinícius Ramos, um ex-profissional de recursos humanos, é um exemplo inspirador de como a busca por qualidade de vida e a identificação de oportunidades locais podem levar ao sucesso empresarial.

Cansado da rotina intensa e do ambiente corporativo, Vinícius decidiu trocar o escritório pela beleza do litoral catarinense, região responsável por praticamente toda a produção nacional de ostras e mexilhões. Sua jornada começou no distrito de Caieiras da Barra do Sul, em Florianópolis, onde ele fundou uma fazenda marinha inovadora, que hoje fatura milhões de reais.

A transição não foi fácil, exigindo coragem, planejamento e um investimento inicial modesto, proveniente da venda de seu carro e da rescisão do contrato de trabalho. No entanto, sua experiência anterior em gestão se mostrou fundamental para o sucesso do empreendimento. Ele aplicou seus conhecimentos em planilhas, controle de custos e buscou constantemente aprimorar suas habilidades através de capacitação. O processo de cultivo de ostras, embora semelhante à agricultura, apresenta desafios únicos.

Vinícius adquire sementes de ostras em laboratório e as cultiva em estruturas submersas no mar, monitorando cuidadosamente seu crescimento ao longo de aproximadamente nove meses, até atingirem o tamanho ideal para comercialização. Um dos diferenciais da sua fazenda é o conceito de 'marroir', inspirado no 'terroir' do vinho, que ressalta a influência do ambiente de cultivo nas características do produto final.

A alta salinidade, as águas profundas e a proximidade com o mar aberto da região onde Vinícius atua conferem às ostras um sabor único e inconfundível. Essa identidade marcante permitiu que ele posicionasse seu produto no mercado gastronômico, conquistando a preferência de chefs de cozinha e apreciadores de frutos do mar.

A estratégia de degustação, que consistia em oferecer ostras gratuitamente em encontros com donos de restaurantes, foi crucial para estabelecer relacionamentos duradouros com seus clientes e abrir portas para novos negócios. Atualmente, a fazenda marinha de Vinícius fatura em média R$ 3,6 milhões por ano, vendendo ostras para restaurantes em diversos estados do Brasil, incluindo destinos distantes como Jericoacoara, no Ceará.

A logística eficiente, que garante a manutenção das ostras vivas por até cinco dias em temperatura controlada, é um dos pilares do seu sucesso. Além da venda direta para restaurantes, Vinícius diversificou seus negócios, oferecendo visitas guiadas à fazenda, que proporcionam aos visitantes a oportunidade de conhecer todas as etapas do cultivo e degustar as ostras frescas no mar.

Essa iniciativa turística, com um custo de aproximadamente R$ 750 por grupo, agrega valor à experiência do cliente e contribui para a divulgação do seu produto. Para Vinícius, o sucesso financeiro é apenas uma consequência da sua paixão pelo que faz e da sua busca por uma vida mais equilibrada e feliz.

Sua história é um exemplo inspirador de como a perseverança, a inovação e o respeito ao meio ambiente podem transformar um sonho em realidade, com uma vista privilegiada para o mar





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