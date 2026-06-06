De professor de História a referência do jornalismo esportivo: a jornada inesperada de Thales Machado

Thales Machado conta como uma promoção online descoberta em 2010 o levou à Copa da África do Sul, transformando sua carreira de professor em jornalista esportivo e líder de cobertura no Grupo Globo.

A história que compartilho hoje tem a ver mais com o destino do que com a simples vontade de assistir um Mundial. Em 2010, ainda jovem professor de História, eu, Thales Machado, vivia entre aulas particulares, um trabalho temporário como recenseador do IBGE e a sensação de que meu caminho ainda não estava bem definido.

A Copa da África do Sul, marcada para 2010, parecia um farol distante que iluminava minhas noites de insônia. Enquanto a maioria das pessoas gastava seu tempo livre pensando em contas ou projetos de carreira, eu me perdia em mapas de estádios que nunca visitei, em imagens de vuvuze­las que prometiam ecoar pelos quatro cantos do planeta, e em reflexões sobre como seria estar naquele conjunto de torcedores que vibra a cada gol.

Numa madrugada de maio daquele ano, diante de um monitor antigo em Belo Horizonte, decidi usar o que há de mais barato e criativo para um brasileiro sem recursos: procurei no Google por alguma promoção que oferecesse passagem para a Copa. Para minha surpresa, apareceu um concurso cultural promovido por uma escola de inglês que eu jamais havia frequentado. O prêmio principal era exatamente o que eu sonhava: uma viagem à África do Sul, com direito a acompanhante.

A inscrição exigia a decifração de uma imagem repleta de símbolos medievais, cenas de guerra e referências históricas, quase como se a própria prova fosse um teste de conhecimento histórico. Entre rios, castelos e símbolos enigmáticos, encontrei uma palavra escrita na margem de um rio que, embora estranha, lembrava o final típico das palavras em inglês. Pesquisei então por termos terminados em "edge" e, após ler todas as possibilidades, descubri a senha correta.

Na manhã seguinte, enquanto dava uma aula particular sobre Idade Média, o telefone disparou insistentemente. Atendi e ouvi a frase que mudou o rumo da minha vida: havia sido selecionado para representar o Brasil na Copa da África do Sul. Em questão de semanas, deixei para trás a rotina de professor, a burocracia do IBGE e parti rumo a Durban, onde vivi a primeira experiência de uma Copa que, na época, eu nem imaginava que influenciaria minha carreira.

O contato com jornalistas que cobriam o evento, o ambiente vibrante dos estádios e a oportunidade de mergulhar no universo esportivo despertaram em mim uma nova paixão. Decidi, então, trocar a lousa pela pauta, estudando jornalismo e, com o tempo, integrando a equipe de cobertura esportiva do Grupo Globo.

Hoje, lidero projetos que combinam tecnologia de inteligência artificial - como a iniciativa Irineu, que garante que todo conteúdo gerado por IA seja revisado por profissionais - e a narrativa tradicional do jornalismo, mostrando que um simples clique numa promoção pode redirecionar toda uma vida





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