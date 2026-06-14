De 2016 a 2026: A transformação dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Uma análise da evolução dos jogadores da Seleção Brasileira que estiveram nas Olimpíadas de 2016 e agora são convocados para a Copa do Mundo de 2026, mostrando o antes e depois de cada um.

Em 2016, o Brasil conquistou o ouro olímpico no futebol masculino no Rio de Janeiro, um marco para uma geração que começava a despontar. Dez anos depois, muitos daqueles atletas estão novamente vestindo a amarelinha, agora na Copa do Mundo de 2026.

A convocação do técnico Carlo Ancelotti mescla experiência e juventude, revelando uma década de transformações. Jogadores como Neymar, que liderou a equipe olímpica, chegam ao Mundial como referências, enquanto outros, como Endrick e Vini Jr., evoluíram de promessas a protagonistas. A seguir, um mergulho na trajetória desses atletas, que mostram como o tempo moldou suas carreiras e a própria Seleção. Entre os goleiros, Alisson Becker, que em 2016 defendia o Internacional, hoje é titular incontestável no Liverpool e na Seleção.

Ederson, então no Benfica, agora está no Fenerbahçe, enquanto Weverton, campeão olímpico, mantém a regularidade no Palmeiras. Na defesa, Marquinhos, já no PSG em 2016, tornou-se capitão da Seleção. Alex Sandro, ex-Juventus, e Danilo, ex-Real Madrid, acumulam títulos e liderança. Bremer, que estava na base do São Paulo, hoje é destaque na Juventus, e Gabriel Magalhães, que nem profissional era, consolidou-se no Arsenal.

Léo Pereira, do Náutico ao Flamengo, e Douglas Santos, campeão olímpico, completam a zaga. No meio-campo, Casemiro, peça-chave no Real Madrid, segue como pilar no Manchester United. Bruno Guimarães, que surgiu no Athletico-PR, é hoje um dos melhores do Newcastle. Danilo Santos, da base ao Botafogo, e Fabinho, ex-Monaco e agora no Al-Ittihad, trazem consistência.

Éderson, da base da Seleção ao destaque na Atalanta, e Lucas Paquetá, que brilhou no Flamengo e retornou ao clube, são exemplos de evolução. No ataque, a transformação é ainda mais evidente. Neymar, do auge no Barcelona em 2016 ao retorno ao Santos, é a grande estrela. Vini Jr., que tinha 16 anos e estava na base do Flamengo, é hoje um dos melhores do mundo no Real Madrid.

Raphinha, do Vitória de Guimarães ao Barcelona, e Gabriel Martinelli, do Ituano ao Arsenal, mostram ascensão. Endrick, que em 2016 era criança, agora no Lyon, e Matheus Cunha, do Coritiba ao Manchester United, simbolizam a nova geração. Rayan, do Vasco ao Bournemouth, completa a lista. Essa convocação reflete uma década de amadurecimento e sucesso.

A mescla de atletas experientes, como Marquinhos e Casemiro, com jovens talentos, como Vini Jr. e Endrick, cria um equilíbrio promissor. As Olimpíadas de 2016 serviram como trampolim para muitos, e a Copa de 2026 é o palco para consolidarem suas trajetórias. A Seleção Brasileira chega ao Mundial com a responsabilidade de honrar sua história, mas também com a leveza de quem viu o tempo passar e soube evoluir.

Cada jogador carrega consigo uma história de dedicação, provando que o futebol é, acima de tudo, uma jornada de superação e sonhos realizados





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