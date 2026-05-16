DC confirma Barbosa como pré-candidato do partido à Presidência da República

O presidente do Democracia Cristã (DC), João Caldas, confirmou ao Broadcast que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa se tornou o pré-candidato do partido à Presidência da República, no lugar do ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo.

DC confirmou Joaquim Barbosa como pré-candidato do partido à Presidência da República - Reprodução Brasília - O presidente do partido Democracia Cristã (DC), o ex-deputado João Caldas, confirmou ao Broadcast que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa se tornou o pré-candidato do partido à Presidência da República, no lugar do ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo .

"A mudança já foi feita pelo povo", disse Caldas à reportagem. Ele destacou que Aldo não pontuou nas pesquisas, e afirmou que, apesar do respeito que mantém por ele, a candidatura do ex-ministro à Presidência não é viável no momento. Segundo Caldas, o acordo com Aldo era de que ele trabalharia por três meses para ver se a candidatura seria viável.

"Se não se viabilizar, está fora. Isso foi tudo preestabelecido", disse. Nesse ínterim, porém, Joaquim Barbosa se filiou ao DC.

"No meio do caminho apareceu uma pérola, um diamante chamado Joaquim Barbosa. " A informação de que Aldo seria substituído pelo ex-ministro do STF foi inicialmente publicada pelo jornal Folha de S Paulo. Na tarde deste sábado, 16, o ex-ministro da Defesa pâtesa qual a candidatura de Barbosa é uma afronta ao que ele defende como relações políticas apoiadas na transparência e nas decisões democráticas.

O presidente do DC disse que a pré-candidatura de Barbosa já está posta e que o ex-ministro do STF apareceu para "equilibrar as instituições e dar esperança ao Brasil". Ele é um brasileiro que representa a todos nós. Estou muito empolgado com essa candidatura", frisou. O presidente do DC reafirmou que Aldo teve sua oportunidade, mas que não pontuou nas pesquisas depois de meses de exposição.

"Ele não pode reclamar do partido. O partido é uma instituição e tem que olhar para o Brasil, tem que ter responsabilidade. Está claro que o povo já disse não para ele para presidente.

" Ele ponderou que, se Aldo desejar, o DC poderia apoiá-lo para outros cargos, como senador, deputado ou governador. "Ele tem opções", enfatizou. "Política se faz com razão e emoção, menos com o fígado. Eu não tenho nada contra o Aldo pessoalmente, tanto que ele passou todos esses meses sendo o candidato do partido, mas não se viabilizou.

Aí surge a esperança para o Brasil dentro da democracia, Joaquim Barbosa.





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