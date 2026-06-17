Davi Alcolumbre defende PEC que estabelece aposentadoria diferenciada para agentes de saúde

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, afirmou que pretende pautar na próxima semana a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece o direito à aposentadoria diferenciada a agentes comunitários de saúde e a agentes de combate às endemias.

O presidente do Senado Federal , Davi Alcolumbre , afirmou que pretende pautar na próxima semana a Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) que estabelece o direito à aposentadoria diferenciada a agentes comunitários de saúde e a agentes de combate às endemias.

A matéria é vista pela ala econômica do governo como uma 'bomba fiscal'. O Ministério da Previdência calcula um impacto de R$ 99 bilhões em todo o período futuro até o esgotamento do impacto no último beneficiário. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Alcolumbre reclamou de receber pressão por conta do impacto fiscal e afirmou que não pode ser o único a prejudicar cerca de 400 mil agentes de saúde. Ele disse que há 68 senadores signatários do pedido de calendário especial para a PEC. Alcolumbre afirmou que está cansado de ser cobrado como o homem que está desestabilizando as contas públicas brasileiras e que o Senado Federal não vai levar a culpa de todos os problemas do País.

A PEC prevê uma aposentadoria especial, desde que os agentes de saúde e de combate às endemias comprovem atuação por 25 anos exclusivamente no efetivo exercício de suas funções e atingam uma idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, com a previsão de um regime de transição





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