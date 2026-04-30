Davi Alcolumbre consolida poder no Senado com derrota histórica do governo Lula na indicação de Jorge Messias

A rejeição da indicação de Jorge Messias para o STF pelo Senado marca uma demonstração de força de Davi Alcolumbre e revela falhas na estratégia do governo Lula. A articulação da oposição e a postura do presidente do Senado mostram um cenário de tensão entre Executivo e Legislativo.

Nos bastidores da sabatina de Jorge Messias no Senado , uma coisa ficou clara desde o início: essa não foi uma novela sem dono. Teve — e tem — um protagonista central.

O nome dele é Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado. A derrota histórica imposta ao governo Lula não foi casual. Foi um recado claro e bem planejado. Alcolumbre deixou isso evidente em várias camadas, com uma mensagem principal: quem comanda o Senado é ele, e não há espaço para articulações paralelas, negociações de bastidor ou decisões fora de seu controle.

O senador sempre reforçou, inclusive a interlocutores próximos, que nada passa no Senado sem sua articulação direta. E, nesse episódio, demonstrou isso na prática. Mais do que uma derrota de um nome, foi uma exibição de força institucional e política. Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP).

— Foto: Carlos Moura/Agência Senado Nos bastidores, também já se delineava um movimento mais amplo: um 'combo' articulado por setores da oposição, aproveitando o fato de Flávio Bolsonaro (PL) ser senador e adversário direto de Lula na eleição de outubro. A análise é de que houve uma convergência de interesses — com Alcolumbre, que preferia outro caminho (com a indicação de Rodrigo Pacheco), e com senadores dispostos a impor uma derrota simbólica ao Planalto.

O resultado não só revela a força de Alcolumbre, mas também um problema sério de leitura política do governo. Faltou termômetro. Faltou pulso sobre o que estava acontecendo dentro do Senado. Enquanto a temperatura subia, o Planalto parecia desconectado.

No fim, a crise expõe um eixo de poder muito claro: no Senado, hoje, a temperatura e o ritmo passam por Alcolumbre. Além disso, a rejeição de Jorge Messias para o STF marca um momento de tensão entre o Executivo e o Legislativo, mostrando que o governo Lula enfrenta desafios significativos para aprovar suas indicações.

A postura de Alcolumbre, aliada à estratégia da oposição, indica que o Senado está se posicionando como um baluarte contra decisões que não alinham com seus interesses. Essa dinâmica pode ter repercussões em futuras nomeações e projetos de lei, reforçando a necessidade de o Planalto estabelecer um diálogo mais eficaz com o Congresso.

A derrota também sinaliza que o governo precisa ajustar sua estratégia de negociação, pois a falta de antena com o Senado pode custar caro em futuras batalhas legislativas





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