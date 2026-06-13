Datafolha vai medir cenário eleitoral para 2026 com Lula, Flávio Bolsonaro e outros nomes

O Datafolha realizará entre 17 e 19 de junho uma pesquisa nacional com 2.004 eleitores, avaliando intenções de voto para presidente em 2026, rejeição, cenários de segundo turno, avaliação do governo Lula, e temas como economia, segurança, costumes e inteligência artificial.

O instituto Datafolha anunciou a realização de uma nova pesquisa de opinião pública com abrangência nacional, programada para os dias 17 a 19 de junho.

O levantamento ouvirá 2.004 eleitores em todo o país e tem como objetivo principal traçar um panorama detalhado do cenário eleitoral para a sucessão presidencial de 2026. Além das intenções de voto, a pesquisa abordará a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a percepção dos brasileiros sobre a economia, segurança pública, comportamento eleitoral, temas de costumes e, pela primeira vez em um levantamento recente do instituto, um bloco dedicado à inteligência artificial.

Entre os candidatos testados no primeiro turno estimulado estão o próprio Lula, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os ex-governadores Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), além de outros nomes que vêm sendo mencionados no debate político. A pesquisa também medirá a rejeição a cada um desses possíveis candidatos. Para o segundo turno, serão simulados três cenários: Lula contra Flávio Bolsonaro, Lula contra Ronaldo Caiado e Lula contra Romeu Zema.

Uma pergunta espontânea também será feita, sem apresentação de nomes, para captar as lembranças iniciais dos eleitores. O questionário inclui ainda uma questão sobre se o eventual apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a um candidato brasileiro influenciaria a disposição dos eleitores em votar nesse nome.

No que diz respeito à avaliação do governo, os entrevistados serão questionados sobre o desempenho da gestão Lula, a aprovação do trabalho do presidente e uma comparação entre o atual mandato e os governos petistas anteriores, entre 2003 e 2010. O levantamento também busca identificar o posicionamento político e ideológico dos eleitores.

O Datafolha perguntará em quem eles votaram no segundo turno de 2022, se se arrependeram do voto e como se posicionam em uma escala que vai de bolsonarista a petista. Outra questão mede a autopercepção em uma escala de esquerda a direita. Na área econômica, o instituto avaliará a percepção dos brasileiros sobre a situação atual do país e de suas próprias famílias, além das expectativas para os próximos meses.

Os entrevistados responderão se consideram que a economia melhorou, piorou ou permaneceu igual e se acreditam em melhora ou deterioração no futuro próximo. Um bloco específico é dedicado à segurança pública e às relações entre Brasil e Estados Unidos. Será perguntado sobre a decisão do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, sobre a possibilidade de atuação dos Estados Unidos contra essas facções e sobre a eventual influência dessa medida.

A pesquisa também inclui uma ampla bateria de perguntas sobre costumes, políticas públicas e valores sociais, como posse de armas, pena de morte, uso de drogas, imigração, sindicatos, papel do Estado na economia, programas sociais, legislação trabalhista, maioridade penal e aceitação da homossexualidade. Pela primeira vez em um levantamento eleitoral recente, a inteligência artificial ocupa um bloco próprio.

Os entrevistados serão questionados sobre conhecimento e uso da tecnologia, frequência de utilização, impacto esperado da IA na vida cotidiana, receio de substituição profissional, confiança em conteúdos produzidos por IA e aprovação do uso da tecnologia em decisões sobre empregos, crédito bancário e tratamentos médicos. O Datafolha já havia realizado uma pesquisa similar em abril, na qual Lula aparecia com 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Flávio Bolsonaro.

Em uma simulação de segundo turno, o presidente registrava 47%, ante 43% do senador. A nova pesquisa deve confirmar ou não a tendência de ampliação da vantagem do petista sobre o principal adversário na corrida ao Palácio do Planalto





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