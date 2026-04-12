Datafolha Medirá a Avaliação dos Brasileiros sobre os Ministros do STF em Meio a Crise de Imagem

Instituto Datafolha fará pesquisa inédita para avaliar a percepção dos brasileiros sobre os ministros do STF, em meio a escândalos e controvérsias envolvendo o caso Banco Master e o aumento patrimonial de ministros. A pesquisa visa entender o impacto na confiança popular e a crescente insatisfação com o Judiciário.

Em meio a uma crise de imagem sem precedentes enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal ( STF ), o Instituto Datafolha realizará, pela primeira vez em sua história, uma pesquisa para avaliar a percepção dos brasileiros sobre os dez juízes que compõem a mais alta instância judicial do país.

A pesquisa incluirá questionamentos para identificar o magistrado mais conhecido pelo público em geral, além de avaliações específicas do desempenho de cada um dos dez ministros, com opções de resposta que variam de ótimo a péssimo. O objetivo é compreender a fundo a opinião pública sobre o trabalho realizado pelos ministros e o impacto das recentes controvérsias na confiança da população no Judiciário.\Além da avaliação geral, a pesquisa também abordará a percepção do público sobre as suspeitas de envolvimento de ministros do STF no caso do Banco Master. Este escândalo, que tem sido considerado por magistrados como o pior momento institucional da Corte desde a redemocratização, está no centro das atenções. O caso do ministro Alexandre de Moraes é particularmente relevante, pois ele, que foi inicialmente reconhecido por seu papel no enfrentamento aos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, viu sua imagem abalada após a descoberta de um contrato de 129 milhões de reais firmado entre o banqueiro Daniel Vorcaro e a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, para serviços considerados básicos e questionáveis. Adicionalmente, o crescimento patrimonial da família de Alexandre de Moraes, que triplicou desde sua posse no Supremo, com gastos significativos na compra de imóveis, também será objeto de análise.\A repercussão das suspeitas sobre o STF tem gerado grande preocupação, como evidenciado por pesquisas recentes. Uma pesquisa Quaest, divulgada em março, revelou que 66% dos entrevistados votariam em candidatos ao Senado que se comprometessem com o afastamento de magistrados. Da mesma forma, um levantamento do Meio/Ideia, divulgado em 8 de maio, mostrou que 42,5% da população considera a concentração de poder no Judiciário a principal ameaça à democracia, superando questões como a corrupção política. O presidente Lula também se manifestou sobre o assunto, admitindo o potencial desgaste eleitoral de figuras-chave do Supremo, como Alexandre de Moraes. Em declarações ao site ICL, Lula relatou ter sugerido ao ministro que se declarasse impedido de julgar processos relacionados ao Banco Master, alertando para os riscos de sua biografia ser prejudicada devido às associações com Vorcaro. O presidente enfatizou a necessidade de uma explicação convincente para a sociedade e reconheceu que a oposição utilizará o caso na campanha eleitoral





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