Datafolha: Maioria dos brasileiros apoia prisão domiciliar para Bolsonaro

Pesquisa Datafolha revela que 59% dos brasileiros defendem a prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 37% preferem seu retorno à prisão. A decisão do STF e as articulações políticas em torno do caso são analisadas.

Uma pesquisa Datafolha recém-divulgada revela dados importantes sobre a percepção da população brasileira em relação ao cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro . O levantamento indica que 59% dos entrevistados apoiam a prisão domiciliar para Bolsonaro, enquanto 37% preferem que ele retorne ao regime prisional, e 5% não souberam responder à questão. A pesquisa, realizada entre os dias 7 e 9 de abril, ouviu 2.

004 pessoas em 137 cidades do país, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. É importante ressaltar que a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-03770/2026. A repercussão desses números demonstra o quão polarizado é o debate em torno da situação de Bolsonaro, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por crimes relacionados a um golpe de Estado em 2022. A análise desses dados é crucial para entender a dinâmica política e social do país. \A condenação de Bolsonaro pelo STF, ocorrida em 11 de setembro, se deu por crimes graves, incluindo tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A pena imposta foi de 27 anos e três meses de prisão em regime inicial fechado, além de 124 dias-multa. A prisão de Bolsonaro ocorreu em novembro do ano passado, após ele tentar romper a tornozeleira eletrônica. Inicialmente, ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal e, posteriormente, transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo da Papuda, conhecido como Papudinha. A situação de saúde de Bolsonaro, que culminou em uma internação por pneumonia, foi um fator determinante para a concessão da prisão domiciliar por 90 dias, decidida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Esse desdobramento reforça a importância da saúde no contexto prisional e a influência política que as questões de saúde podem ter. \A mudança para prisão domiciliar de Bolsonaro também envolveu articulações de seus aliados, incluindo figuras como o senador Ciro Nogueira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O senador Flávio Bolsonaro esteve com o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, acompanhado pelos advogados de seu pai. A defesa de Bolsonaro, por sua vez, alegou questões de saúde e a necessidade de cuidados médicos, justificando, assim, o pedido de prisão domiciliar. Bolsonaro foi internado no hospital DFStar em 13 de março, diagnosticado com pneumonia bacteriana e chegou a ir para a UTI, posteriormente sendo transferido para a ala semi-intensiva. Essa sequência de eventos e as estratégias políticas adotadas demonstram como as questões de saúde e as articulações políticas se entrelaçam no contexto jurídico e social





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