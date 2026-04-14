Datafolha: Maioria dos Brasileiros Acredita em Envolvimento de Ministros do STF no Caso Master

Pesquisa do Datafolha revela que a maioria dos brasileiros (55%) acredita no envolvimento de ministros do STF no escândalo do caso Master, evidenciando uma crise de confiança no tribunal. O estudo aponta para divisões políticas e questionamentos sobre a integridade do judiciário.

Uma pesquisa recente, conduzida pelo Datafolha , revela uma percepção preocupante entre a população brasileira sobre a integridade do Supremo Tribunal Federal ( STF ). O estudo indica que a maioria dos entrevistados, representando 55% do total, acredita que os ministros do STF estão envolvidos em algum grau no escândalo relacionado ao caso Master. Este caso, que envolveu o banco Master, liquidado por ordem do Banco Central, e seu proprietário, Daniel Vorcaro, preso em duas ocasiões e atualmente respondendo às investigações, expõe uma complexa rede de conexões. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal, encontradas no celular de Vorcaro, indicam relações próximas com figuras de alto escalão dos Três Poderes, lançando sombras sobre a transparência e a ética no âmbito político-institucional.

A pesquisa, realizada entre os dias 7 e 9 de abril, contou com a participação de 2.004 pessoas, apresentando uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A metodologia incluiu uma pergunta crucial: os entrevistados tinham conhecimento sobre as suspeitas de envolvimento dos ministros do STF no caso Master? A resposta afirmativa, 'sim', foi dada por 69% dos entrevistados. Dentre este grupo, 55% acreditam no envolvimento dos ministros, 4% discordam dessa visão e 10% optaram por não responder à questão. Por outro lado, 30% dos entrevistados afirmaram desconhecer as suspeitas, evidenciando uma divisão na compreensão e no conhecimento sobre o caso.

É importante notar que a soma dos percentuais nem sempre atinge 100% devido aos arredondamentos e à margem de erro inerente à pesquisa, aspectos metodológicos que precisam ser considerados na análise dos resultados. A complexidade do caso Master, somada à natureza sensível das acusações, contribui para um cenário onde a desconfiança e a polarização se manifestam de maneira expressiva.

A pesquisa também analisou a relação entre as crenças sobre o caso Master e as preferências políticas dos entrevistados, revelando diferenças significativas. Entre aqueles que declararam intenção de voto em Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para presidente, a porcentagem de pessoas que acreditam no envolvimento dos ministros do STF no caso Master atinge 70%. Este dado sugere uma correlação entre as posições políticas e a percepção sobre a conduta dos magistrados. No campo da direita bolsonarista, observa-se a articulação de estratégias para lançar candidatos ao Senado que defendam o impeachment de ministros do STF, evidenciando uma estratégia política para pressionar e questionar a atuação do tribunal. Em contraste, entre os eleitores de Lula, 42% acreditam no envolvimento dos ministros no caso Master, demonstrando uma diferença de percepção entre os grupos políticos.

Outros levantamentos divulgados recentemente indicam que o Supremo enfrenta uma crise de confiança e de imagem sem precedentes, reforçando a urgência de abordar as questões levantadas pela pesquisa do Datafolha. O afastamento do ministro Dias Toffoli, relator original do caso Master, devido a ligações com um fundo que mantinha relações comerciais com um resort ligado a Vorcaro, e o contrato milionário entre a esposa de Alexandre de Moraes e o Master, bem como a viagem de Nunes Marques em um avião de propriedade de Vorcaro, alimentam ainda mais as suspeitas e intensificam a crise de confiança.





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