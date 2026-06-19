Datafolha em campo durante operação da PF contra Wagner enfrenta desafio para captar impacto político

Pesquisa Datafolha é coletada em meio a operação da PF contra Jaques Wagner, repetindo cenário visto no caso Flávio Bolsonaro-Vorcaro. Divulgação ocorre nesta sexta-feira, mas resultados podem refletir transição entre dois momentos da campanha, com influência de fatos políticos recentes.

Após o caso Flávio Bolsonaro -Daniel Vorcaro, instituto não deve conseguir captar todo o impacto da operação da PF contra Jaques Wagner . A nova pesquisa Datafolha , que começou a ser realizada nesta quarta-feira, 17, e será divulgada a partir desta sexta-feira, 19, chega cercada por uma circunstância que já se tornou familiar nesta pré-campanha presidencial: novamente, o instituto foi surpreendido por um fato político de grande impacto durante os dias de coleta, o que deve prejudicar o resultado final.

A ação ocorreu ontem, 18, justamente quando os entrevistadores do instituto estavam em campo ouvindo eleitores em todo o país. O episódio lembra o que ocorreu em maio, quando outra pesquisa nacional do instituto foi realizada em meio à explosão do caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Naquele momento, a divulgação dos áudios do parlamentar pedindo recursos para financiar o filme alterou o centro do debate político exatamente durante a coleta dos dados. O Datafolha voltou a campo na semana seguinte, extraordinariamente, para tentar mostrar os reflexos do caso. As pesquisas divulgadas após o surgimento do caso Banco Master registraram uma deterioração consistente dos números de Flávio Bolsonaro.

Institutos como AtlasIntel, Quaest, BTG/Nexus, CNT/MDA, Real Time Big Data e outros passaram a apontar crescimento da vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A própria Quaest identificou que 65% dos eleitores consideraram um erro o pedido de recursos feito por Flávio a Vorcaro. O levantamento também mostrou aumento da rejeição ao senador e perda de apoio entre eleitores independentes.

Embora seja impossível atribuir matematicamente toda a movimentação eleitoral a um único episódio, o caso passou a dominar a agenda política justamente durante o período em que vários institutos estavam em campo. A situação se repete em condições semelhantes. A coleta do Datafolha começou no mesmo dia em que a operação da PF contra Jaques Wagner se tornou o principal tema político do país.

A investigação abriu espaço para que a oposição tentasse equilibrar o desgaste provocado pelo caso Banco Master, explorando uma possível associação entre o escândalo e o entorno do presidente Lula. O problema para os analistas é que pesquisas captam percepções em tempo real. Quando um fato político de grande repercussão explode durante a coleta, parte dos entrevistados responde antes de tomar conhecimento do episódio, enquanto outra parcela já responde influenciada pelas novas informações.

Por isso, o levantamento que será divulgado nesta semana pode refletir não apenas tendências estruturais da disputa presidencial, mas também os primeiros sinais de reação do eleitorado ao novo capítulo das investigações. Além das intenções de voto para presidente, o instituto avaliará aprovação e reprovação do governo Lula, rejeição dos principais candidatos, percepção sobre economia, segurança pública e comportamento eleitoral.

O questionário também inclui perguntas sobre o impacto político de um eventual apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a candidatos brasileiros - tema que ganhou força após a crise comercial envolvendo a ameaça de novas tarifas americanas. A expectativa do mercado político é alta porque os últimos levantamentos apontaram um movimento convergente. Na CNT/MDA divulgada nesta semana, Lula aparece com 49,3% contra 36,8% de Flávio Bolsonaro no segundo turno. Na BTG/Nexus, o presidente registra 49% contra 43%.

No primeiro turno, os dois institutos também apontaram crescimento da vantagem do petista. A CNT/MDA mostrou Lula com 41,8% contra 28,2% de Flávio. Já a BTG/Nexus registrou 42% a 33%. Como a operação contra Wagner ocorreu durante a coleta, uma parcela dos entrevistados será ouvida antes de absorver completamente as informações, enquanto outra responderá já influenciada pela cobertura política.

O resultado possivelmente será questionado tanto pelo governo quanto pela oposição. Os números poderão funcionar menos como um retrato definitivo e mais como uma fotografia de transição entre dois momentos da campanha: o período dominado pelo desgaste de Flávio Bolsonaro após o caso Banco Master e a abertura de uma nova frente de desgaste potencial para o governo Lula





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