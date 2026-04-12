Datafolha: Avaliação negativa do governo Lula se mantém estável; Bolsonaro à frente em cenário de 2º turno

Pesquisa Datafolha revela estabilidade na avaliação negativa do governo Lula, com 40% considerando a gestão ruim ou péssima. Em cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece à frente do presidente. Rejeição a Lula e Bolsonaro é alta.

A mais recente pesquisa Datafolha , divulgada no sábado, 11, revela uma estabilidade na avaliação negativa do eleitorado em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mantendo-se similar aos resultados da pesquisa anterior, realizada em março. Os dados demonstram que 40% dos entrevistados consideram a gestão petista como ruim ou péssima. Paralelamente, 29% avaliam o governo como ótimo ou bom, uma ligeira queda em comparação aos 32% registrados na pesquisa anterior.

A parcela que define o governo como regular aumentou, passando de 26% para 29%. O instituto também explorou a percepção dos eleitores sobre o desempenho de Lula na Presidência da República. A reprovação ao presidente subiu, alcançando 51%, um aumento em relação aos 49% da pesquisa anterior. A aprovação, por sua vez, apresentou uma leve oscilação, diminuindo de 47% para 45%. A margem de erro do levantamento, conduzido entre terça-feira, 7, e quinta-feira, 9, é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa entrevistou 2.004 eleitores em 137 municípios, proporcionando uma ampla visão do sentimento popular. Essa estabilidade na avaliação negativa e as ligeiras oscilações nos índices de aprovação e reprovação sugerem um cenário político em constante movimento, com mudanças sutis na percepção do eleitorado, mas sem alterações drásticas no panorama geral da aprovação ao governo.\A pesquisa também abordou as perspectivas para as eleições presidenciais de 2026. Em um cenário hipotético de segundo turno, o presidente Lula aparece numericamente atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL), com 45% das intenções de voto contra 46%. Apesar dessa inversão, os resultados se encaixam na margem de erro de dois pontos percentuais, configurando um empate técnico. Este é um marco importante, pois representa a primeira vez que o senador surge à frente de Lula em um levantamento do instituto Datafolha. No primeiro turno, Lula ainda mantém uma vantagem, com 38% das intenções de voto, em comparação com os 32% de Flávio Bolsonaro, resultando em uma diferença de seis pontos percentuais. Esses dados indicam um cenário eleitoral em aberto, com uma disputa acirrada e a possibilidade de mudanças significativas nos próximos anos. A posição de Flávio Bolsonaro no segundo turno demonstra uma crescente força política, enquanto a vantagem de Lula no primeiro turno ressalta sua base de apoio consolidada. A volatilidade dos números, especialmente no segundo turno, sugere que as estratégias dos candidatos e os acontecimentos políticos futuros terão um papel crucial na definição do resultado das eleições de 2026.\Outro aspecto importante da pesquisa foi a análise da rejeição aos pré-candidatos. O presidente Lula apresenta uma taxa de rejeição de 48%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 46%. Ambas as taxas mostram um ligeiro aumento em relação à pesquisa anterior, divulgada em março, quando Lula tinha 46% e Flávio, 45%. Embora as oscilações estejam dentro da margem de erro, ambos permanecem isolados na liderança nesse quesito. Essa alta rejeição é um reflexo direto da alta exposição na mídia e da polarização que ainda caracteriza o cenário político brasileiro. Bem distantes, os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado apresentam níveis significativamente menores de rejeição, com 17% e 16%, respectivamente. No caso de Caiado, o dado ganha peso adicional por ser a primeira sondagem após a confirmação de sua pré-candidatura pelo PSD à Presidência. Na pesquisa anterior, ele registrava 14%. A alta rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro pode indicar um desgaste da imagem de ambos, ou uma rejeição à polarização política. A pesquisa sugere que o eleitorado está dividido e que as estratégias de comunicação e as propostas dos candidatos serão cruciais para conquistar o apoio dos eleitores indecisos e reduzir a taxa de rejeição





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